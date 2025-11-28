Tết Thường tân là ngày gì?

Tết Thường tân còn được gọi là tết Cơm mới tháng Mười, tết của các thầy thuốc, diễn ra vào ngày 10/10 âm lịch hằng năm.

Theo sách Dược lễ, ngày 10/10 âm lịch là ngày hội tụ khí âm - dương của đất trời. Đây cũng là thời khắc có sự kết hợp của 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, rất thích hợp cho các cây thuốc quý sinh trưởng, mang lại tác dụng tốt nhất.

Các gia đình thường làm bánh bột lọc, bánh dẻo, xôi, chè… để tạ ơn đất trời, thần linh, ông bà đã phù hộ, giúp họ có được mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa vào ngày tết Thường tân.

Ảnh minh họa: Hai Thi Nguyen

Do đó, đối với các thầy thuốc, tết Thường tân là ngày tết rất quan trọng.

Có truyền thuyết kể rằng, tết Thường tân là ngày của ông Đồng, bà Cốt. Họ là những người có khả năng siêu nhiên, có thể cho ma quỷ, thần linh, linh hồn người mất nhập vào thân thể mình để nói chuyện với người sống.

Vì vậy, ngày 10/10 âm lịch là ngày lễ lớn của họ và thường được tổ chức các buổi tiệc linh đình.

Tuy nhiên, theo thời gian, người dân nhiều địa phương tổ chức, vui tết Thường tân như một cách gìn giữ, lưu truyền những truyền thống văn hóa cổ truyền của dân tộc.