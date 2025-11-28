Tết Thường tân còn được gọi là tết Cơm mới tháng Mười, tết của các thầy thuốc, diễn ra vào ngày 10/10 âm lịch hằng năm.
Theo sách Dược lễ, ngày 10/10 âm lịch là ngày hội tụ khí âm - dương của đất trời. Đây cũng là thời khắc có sự kết hợp của 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, rất thích hợp cho các cây thuốc quý sinh trưởng, mang lại tác dụng tốt nhất.
Do đó, đối với các thầy thuốc, tết Thường tân là ngày tết rất quan trọng.
Có truyền thuyết kể rằng, tết Thường tân là ngày của ông Đồng, bà Cốt. Họ là những người có khả năng siêu nhiên, có thể cho ma quỷ, thần linh, linh hồn người mất nhập vào thân thể mình để nói chuyện với người sống.
Vì vậy, ngày 10/10 âm lịch là ngày lễ lớn của họ và thường được tổ chức các buổi tiệc linh đình.
Tuy nhiên, theo thời gian, người dân nhiều địa phương tổ chức, vui tết Thường tân như một cách gìn giữ, lưu truyền những truyền thống văn hóa cổ truyền của dân tộc.
Tết Thường tân được người dân Việt Nam khắp nơi vui lễ với nhiều ý nghĩa và phong tục khác nhau.
Tại một số vùng nông thôn, vào ngày mùng 10/10 âm lịch, người dân chuẩn bị bánh giầy, chè kho, dâng lên cúng gia tiên và thần, Phật.
Một số địa phương lại tổ chức làm những món ăn từ gạo như: bánh bột lọc, bánh dẻo, xôi, chè… để tạ ơn đất trời, thần linh, ông bà đã phù hộ, giúp họ có được mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa.
Sau đó, mọi người mang bánh biếu cho hàng xóm và người thân cùng thưởng thức.
Đối với người dân ở vùng Việt Bắc, Tây Nguyên, ngày 10/10 âm lịch rất có ý nghĩa. Đây là lễ mừng lúa mới được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh hạt thóc của “Giàng” ban cho dân làng.
Vào ngày này, dân làng sẽ cúng trời đất, các vị thần sông, suối, núi, rừng và "Giàng" với mục đích cầu mưa thuận gió hòa. Mỗi gia đình đều lấy số lượng khách tới tham gia để so sánh, ai có đông người tới thì cảm thấy rất vinh dự và "mát mặt" với hàng xóm láng giềng.
Sau khi kết thúc việc cúng thần, hồn lúa và tổ tiên, các gia đình sẽ tập trung lại và cùng nhau đánh chiêng, trống, ca hát, nhảy múa...
