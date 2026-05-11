XEM CLIP:

Ngày 11/5, lãnh đạo UBND xã Đại Đồng (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang xác minh vụ mô hình linh vật ngựa tại công viên trung tâm xã bị cháy.

Trước đó, khoảng 12h cùng ngày, người dân đi qua công viên thị trấn Dùng (huyện Thanh Chương cũ, nay là xã Đại Đồng) phát hiện linh vật ngựa bốc cháy nên hô hoán. Do mô hình được làm bằng vật liệu xốp dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, thiêu rụi hoàn toàn.

Linh vật ngựa đặt tại công viên trung tâm xã Đại Đồng bốc cháy dữ dội. Ảnh cắt từ clip

Mô hình linh vật ngựa cao khoảng 2m, được trang trí bắt mắt, từng thu hút nhiều người dân đến chụp ảnh dịp Tết Nguyên đán 2026. Sau Tết, địa phương vẫn giữ lại linh vật để tạo điểm nhấn cảnh quan cho công viên.

Theo lãnh đạo xã Đại Đồng, vụ cháy xảy ra ở khu vực giữa công viên, cách xa khu dân cư nên không gây thiệt hại về người và tài sản xung quanh.

Lực lượng công an đã tìm được người đốt mô hình linh vật là ông T. Ảnh: D.H

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông N.Q.T. (47 tuổi, trú tại địa phương) là người châm lửa đốt mô hình. Người này được cho có biểu hiện tâm lý không ổn định.