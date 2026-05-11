Ngày 11/5, Công an TP Đồng Nai cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH U.W Việt Nam (đường số 3, KCN Nhơn Trạch 6, xã Phước An).

Vụ cháy tại Công ty TNHH U.W Việt Nam. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 10/5, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đồng Nai nhận được tin báo cháy tại doanh nghiệp trên. Ngay sau đó, hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng được huy động khẩn trương đến hiện trường.

Lực lượng chức năng đã huy động 31 xe chữa cháy (trong đó có 15 xe của lực lượng PCCC&CNCH chuyên ngành), 1 xe thang, 3 xe chở phương tiện, 3 xe bồn, 1 robot chữa cháy, 1 xe cẩu, 1 xe cuốc, 4 xe chỉ huy cùng 179 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa.

Lực lượng chức năng khẩn trương chữa cháy. Ảnh: Đ.A

Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đám cháy đã bùng phát mạnh, lan nhanh trong khu vực nhà xưởng và văn phòng công ty; khói đen bốc cao, dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các nhà xưởng lân cận trong khu công nghiệp.

Đại tá Trần Anh Sơn – Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai (áo màu kem) chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: Đ.A

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, Đại tá Trần Anh Sơn – Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai chỉ huy các lực lượng triển khai nhiều mũi chữa cháy, phun nước làm mát, khoanh vùng, ngăn chặn cháy lan.

Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy với diện tích khoảng 9.000m2, ngăn cháy lan sang 2 kho nguyên liệu, 2 kho thành phẩm và các công trình lân cận.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hàng trăm chiến sĩ nỗ lực khống chế, dập tắt đám cháy. Ảnh: Đ.A