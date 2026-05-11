Ông Triệu Chàn Tá được lực lượng chức năng tìm thấy sau nhiều ngày mất tích trong rừng. Ảnh: Công an Bắc Quang

Chiều 11/5, Thượng tá Hoàng Văn Chuyền, Trưởng Công an xã Bắc Quang xác nhận, ông Tá được phát hiện tại khu vực rừng, cách nhà khoảng 4km. Khi được tìm thấy, ông trong tình trạng sức khỏe suy kiệt sau nhiều ngày mất liên lạc; tinh thần chưa ổn định nên chưa thể kể lại rõ những ngày qua đã sống, ăn uống hay di chuyển ra sao trong rừng.

“Hiện ông Tá vẫn hoảng loạn, rất mệt và đói. Chúng tôi đang phối hợp đưa ông về để chăm sóc sức khỏe, ổn định tinh thần”, Thượng tá Hoàng Văn Chuyền cho biết.

Trước đó, ông Tá mất tích từ ngày 8/5 khi vào rừng hái thuốc. Ngay khi nhận tin báo, Công an xã Bắc Quang đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với chính quyền, lực lượng dân quân và người dân tổ chức tìm kiếm quy mô lớn.

Trong nhiều ngày liên tiếp, gần 300 người được huy động, chia thành nhiều tổ, bám theo các tuyến đường mòn, khu vực rừng sâu, khe suối và những nơi ông Tá có thể đi qua. Các mũi tìm kiếm hoạt động cả ngày lẫn đêm. Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an xã túc trực ở bìa rừng để tiếp nhận thông tin, điều phối lực lượng.

Cán bộ, chiến sĩ cùng người dân bám rừng nhiều ngày tìm kiếm ông Triệu Chàn Tá mất tích. Ảnh: Công an Bắc Quang

Từ những dấu vết ít ỏi, lực lượng chức năng từng bước khoanh vùng tìm kiếm, duy trì liên lạc giữa các tổ công tác. Việc tìm thấy ông Tá cách nhà khoảng 4km là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, không quản ngại khó khăn của các lực lượng và người dân.

Theo lực lượng chức năng, ông Tá vẫn cần thời gian theo dõi sức khỏe, ổn định tâm lý trước khi làm rõ quãng thời gian mất tích giữa núi rừng.