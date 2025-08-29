Các tiết mục biểu diễn nhạc cụ truyền thống thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng

Bà Hải, giáo viên nghỉ hưu, ở phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đã đi thăm rất nhiều gian hàng và dừng lại ở đây để nghe các bạn trẻ biểu diễn các tiết mục văn nghệ về quê hương, đất nước.

Bà Hải (ở giữa) cùng nhóm bạn mặc đồng phục áo cờ đỏ sao vàng đi thăm triển lãm để thể hiện tinh thần yêu nước nhân dịp chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh

“Tôi đặc biệt bị thu hút bởi những bộ trang phục dân tộc rất đẹp được trưng bày tại không gian này. Nước ta có rất nhiều dân tộc thiểu số. Trang phục của 54 dân tộc Việt rất phong phú. Qua đây, tôi cũng như mọi người có thể hiểu thêm về cộng đồng các dân tộc, từ đó yêu đất nước mình hơn, lòng tự hào dân tộc được nâng cao hơn”, bà Hải chia sẻ.

Ông Đỗ Tuấn Dịnh ở Hà Nam cũ (nay là Ninh Bình), bộ đội về hưu, lại bị hấp dẫn bởi các loại nhạc cụ truyền thống như cồng chiêng Tây Nguyên…

Cựu chiến binh Đỗ Tuấn Dịnh nhận xét: "Gian hàng rất đẹp, vừa kết hợp các yếu tố truyền thống lại vừa phát huy những nét rất hiện đại"

Ông Dịnh phấn khởi nhận xét: “Gian hàng rất đẹp, vừa kết hợp các yếu tố truyền thống lại vừa phát huy những nét rất hiện đại. Qua đây chúng ta có thể ngắm nhìn lại thành tựu phát triển của đất nước 80 năm qua. Mong đất nước sẽ ngày càng đổi mới hơn nữa, phát triển hơn nữa”.

Mải mê theo dõi tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc, bạn Hà Thị Kỳ Duyên, một nhân viên văn phòng ở Thanh Xuân (Hà Nội) không nghĩ rằng chất liệu nhạc truyền thống lại hay và hấp dẫn như vậy.

Kỳ Duyên khuyên các bạn trẻ ngoài nghe nhạc điện tử thì cũng nên nghe âm nhạc truyền thống dân gian

“Giới trẻ ngày nay hay nghe nhạc điện tử, ít nghe nhạc cụ dân tộc ngoài đời thực. Em nghĩ các bạn trẻ nên nghe âm nhạc dân gian truyền thống nhiều hơn”, Kỳ Duyên nói.

Đến với không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, bên cạnh cơ hội được đắm chìm trong không gian âm nhạc dân gian, truyền thống, những người trẻ như Duyên còn có cơ hội để tìm hiểu đầy đủ, chính xác hơn về các trang phục truyền thống dân tộc.

“Em cũng đã biết đến một số loại trang phục dân tộc thiểu số, nhưng quả thực là không biết hết tất cả trang phục của 53 dân tộc ít người. Đây là cơ hội để em và nhiều bạn trẻ khác biết thêm những thông tin vô cùng thú vị”, Duyên bộc bạch thêm.

Dừng chân tại không gian trưng bày chuyên đề về công tác tôn giáo, chị Phạm Thị Bích Thảo (Hà Nội) đánh giá cao các hiện vật, tư liệu trưng bày: “Rất đẹp mắt, phong phú, giới thiệu đầy đủ các hoạt động của các tổ chức tôn giáo. Tới không gian này, lần đầu tiên tôi biết đến những tôn giáo mà từ trước tới giờ ít người biết đến”.

Đến không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, chị Phạm Thị Bích Thảo lần đầu tiên biết tới một số tôn giáo được công nhận tại Việt Nam

Theo chị Thảo, Việt Nam có rất nhiều cộng đồng dân tộc, tôn giáo, mọi người được tự do tín ngưỡng tôn giáo, đây là điều rất hạnh phúc, tuyệt vời.

Bị hai cô con gái lôi kéo vào không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo chỉ vì thích 2 chú robot, chị Thảo (ở Hà Nội) cảm thấy khá bất ngờ khi tay của robot có thể cử động linh hoạt.

Chị Thảo cảm thấy bất ngờ khi robot có thể cử động linh hoạt, bắt tay với con gái chị

“Các cháu đi qua đây, thấy robot thì bảo bố mẹ cho vào xem luôn. Trong lúc các cháu tương tác với robot, tôi đứng đây nghe biểu diễn âm nhạc và ngắm các hiện vật về dân tộc thiểu số. Tất cả những gì liên quan đến truyền thống văn hóa, lịch sử thì tôi đều rất yêu thích. Đứng tại đây, tôi cảm giác rất hạnh phúc khi được là người dân của Việt Nam”, chị Thảo kể.

Khách tham quan có thể tạm nghỉ chân để uống trà, thưởng thức một số món đặc sản của đồng bào dân tộc thiểu số

Nghỉ chân uống nước, trải nghiệm một số món đặc sản miền núi, ông Nguyễn Văn Sơn (ở Hà Nội) không giấu sự vui mừng khi vừa có cơ hội tìm hiểu về tất cả 54 dân tộc trong 1 không gian với rất nhiều sản phẩm phong phú từ âm nhạc, ẩm thực, trang phục...

Từng ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trước kia, ông Sơn chưa quên những khó khăn, vất vả của bà con.

Đánh giá cao công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, ông Nguyễn Văn Sơn cho rằng thời gian qua lĩnh vực này luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, với những giải pháp phù hợp cho từng giai đoạn.

“Qua các hiện vật, tài liệu trưng bày, uống ngụm trà ngon, thưởng thức tấm bánh của đồng bào dân tộc, tôi thấy hạnh phúc khi đất nước mình đã và đang có những thay đổi rất lớn trong đời sống kinh tế - xã hội. Ngoài nỗ lực của đồng bào, thì chúng ta đã có đường lối hết sức đúng đắn của Đảng, tập hợp đoàn kết được các dân tộc và tôn giáo để phát triển. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, với những giải pháp phù hợp cho từng giai đoạn. Nhờ đó, chúng ta mới có thành tích như hôm nay”, ông Sơn cho hay.

Những hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, thú vị sẽ tiếp tục được tổ chức tại không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đến ngày 5/9.