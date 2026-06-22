Link xem trực tiếp Argentina vs Áo:
Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Link xem trực tiếp trên VTV9 (giọng Nam Bộ): https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html
Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn
Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/argentina-ao-6a324678d3e1bb1190d3c0ba?event=eventtv&type=highlight
Đội hình dự kiến:
Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada; Messi, Lautaro Martinez.
Áo (4-2-3-1): Alex Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, Xaver Schlager; Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer; Kalajdzic.