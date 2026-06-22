10h ngày 23/6, sân Levi's:

Để thua Áo trong lần đầu xuất hiện tại sân chơi World Cup, Jordan vẫn duy trì được thế trận cạnh tranh cho đến những phút bù cuối cùng.

Màn trình diễn tích cực cho thấy, đội bóng Tây Á không phải kẻ lót đường. Họ sẽ bước vào cuộc đấu Algeria với mục tiêu giành lấy điểm số đầu tiên.

Jordan đã chơi đầy cố gắng trước tuyển Áo - Ảnh: T.T

Tuy nhiên, việc không biết mùi thắng kể từ cuối năm ngoái đang là nỗi lo lớn của Jordan. Họ đã trải qua chuỗi 6 trận liền chỉ hòa và thua, không giữ sạch lưới bất kỳ trận nào ở giai đoạn này.

Lối chơi của Jordan vẫn mang tính tự phát, dựa vào cảm hứng chơi bóng, chứ thiếu sự kỷ luật và chắc chắn cần thiết.

Algeria sẵn sàng khai thác triệt để những điểm yếu nơi hàng thủ Jordan, khi bỏ lại đằng sau thất bại 0-3 đáng quên trước Argentina.

Trong tay HLV Vladimir Petkovic là những cái tên chất lượng đang chơi bóng ở châu Âu như Maza, Ait Nouri, Bentaleb và cựu binh Riyad Mahrez đang chinh chiến tại Saudi Pro League.

Algeria tự tin giành 3 điểm đầu tay, sau trận thua Argentina - Ảnh: FIFA

Dù không sở hữu bề dày thành tích nổi bật tại World Cup, Algeria vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng tốt và nhiều cá nhân có khả năng thay đổi trận đấu.

Trong bối cảnh Jordan để thủng lưới ít nhất hai bàn mỗi trận kể từ giữa năm ngoái, giới chuyên môn tin rằng, đội bóng Bắc Phi đủ sức giành trọn 3 điểm.

Dự đoán: Algeria thắng 2-1

Đội hình dự kiến

Jordan: Abu Laila; Al Rousan, Al Arab, Abualnadi; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Abu Taha; Fakhoury, Olwan; Tamari.

Algeria: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Zerrouki, Bentaleb; Mahrez, Amoura, Maza.