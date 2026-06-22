Link xem trực tiếp bóng đá Argentina vs Áo, 0h ngày 23/6VietNamNet giới thiệu link xem trực tiếp bóng đá Argentina vs Áo, trong khuôn khổ bảng H World Cup 2026, lúc 0h00 ngày 23/6.
Đội hình dự kiến:
Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada; Messi, Lautaro Martinez.
Áo (4-2-3-1): Alex Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, Xaver Schlager; Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer; Kalajdzic.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Argentina vs Áo: