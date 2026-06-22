Đội hình dự kiến:

Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada; Messi, Lautaro Martinez.

Áo (4-2-3-1): Alex Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, Xaver Schlager; Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer; Kalajdzic.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Argentina vs Áo: