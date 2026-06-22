Jordan và Algeria hi vọng sẽ phục hồi phong độ khi 2 đội gặp nhau lượt trận thứ 2 bảng J World Cup 2026, lúc 10 ngày 23/6.

Đây là trận đấu then chốt với cả 2 đội, do đều chưa có điểm nào sau khi cùng phơi áo ngày ra quân. Một thất bại xem như sẽ chấm dứt cuộc phiêu lưu của họ tại World Cup năm nay.

Jordan đã để thua Áo với tỷ số 1-3, trong khi Algeria chịu kết quả đậm hơn: 0-3 trước các nhà ĐKVĐ Argentina.

Có 3/4 chuyên gia dự đoán Algeria thắng. Ảnh: Khel Now

Nhưng Algeria xem như “đã xong” trận đấu với đối thủ nặng ký nhất, trong khi sau cuộc so tài này, Jordan sẽ đụng độ siêu Messi và Argentina.

Xét ở góc độ tâm lý, Jordan đang bị áp lực hơn, cũng đẩy họ tăng độ quyết tâm phải thắng Algeria để ‘có vốn’ bước vào thử thách cuối khắc nghiệt nhất vòng bảng.

Trong quá khứ, Algeria và Jordan mới chỉ gặp nhau 1 lần, và trận giao hữu vào 2004 kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Với Jordan, đây mới là lần đầu họ được trải nghiệm ở ngày hội bóng đá thế giới, trong khi Algeria đã có 5 lần góp mặt tại các kỳ World Cup.

Jordan vs Algeria hứa hẹn diễn ra căng thẳng, với sự quyết tâm cao của cả 2 đội để giành chiến thắng. Algeria sẽ cố gắng khai thác điểm yếu hàng phòng ngự Jordan để lộ ở trận thua 1-3 Áo.

Ai sẽ được nở nụ cười, hay cả 2 sẽ níu chân nhau? Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá ESPN, Jordan vs Algeria sẽ chia điểm với tỷ số hòa 1-1.

Nhưng chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton thì đưa ra lựa chọn gây ngạc nhiên, với dự đoán Jordan thua đậm 0-4 Algeria.

Cả chuyên gia Sportsmole và Sportskeeda cũng đều tin Algeria sẽ giành chiến thắng, lần lượt với tỷ số 3-1 và 2-1.

Đội hình dự kiến:

Jordan: Abu Laila; Al Rousan, Al Arab, Abualnadi; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Abu Taha; Fakhoury, Olwan; Tamari.

Algeria: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Zerrouki, Bentaleb; Mahrez, Amoura, Maza.