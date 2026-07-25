Link xem trực tiếp Myanmar vs Malaysia
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Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/myanmar-malaysia-6a5dfe08168b345243992b64?event=event&type=highlight
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Đội hình dự kiến
Myanmar: Satt Naing; Hein Phyo Win, Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Zeyar Lin; Moe Aung, Kaung Khant; Maung Lwin, Zin Hein, Htet Aung; Win Naing Tun.
Malaysia: Azri Ghani; Raymond, Ubaidullah, Rodney, V. Ruventhiran; Endrick, Sumareh; Daryl Sham, Aguero, Zhafri Yahya; Paulo Josue.
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