Tham vọng của U22 Malaysia ở SEA Games 33 bị dội gáo nước lạnh trước thềm trận đấu với U22 Lào, trong khuôn khổ bảng B.

U22 Malaysia không có được sự phục vụ của Fergus Tierney – tiền đạo có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và là nòng cốt của đội.

Tierney không được dự SEA Games 33 vào phút cuối. Ảnh: FAM

Vào phút cuối, CLB Sabah quyết định không cho cầu thủ sinh tại Scotland sang Thái Lan tham dự SEA Games 2025.

Đại diện Sabah nhấn mạnh CLB đang ở thời điểm then chốt của mùa giải, và không muốn mất Tierney. Bởi vì SEA Games không nằm trong lịch thi đấu FIFA, nên U22 Malaysia phải chấp nhận.

Trước đó, “Harimau Muda” cũng không có được sự phục vụ của trung vệ Ubaidullah Shamsul Fazili và tiền vệ Aliff Izwan Yuslan vì lý do tương tự. Cả hai đều đã có dịp thi đấu cho ĐTQG.

HLV Nafuzi Zain đã đàm phán với Sabah để Tierney có thể đá trận gặp U23 Lào. Đây là trận đấu rất quan trọng, ít nhất có thể quyết định đến chiếc vé cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Tuy vậy, Sabah lắc đầu khiến cho kế hoạch của U22 Malaysia đảo lộn.

“Chúng tôi sẽ bước vào trận mở màn gặp Lào mà không có 3 trụ cột là Shamsul Fazili, Aliff Izwan và Fergus Tierney, vì vướng cam kết với các CLB chủ quản”, ông Nafuzi Zain lên tiếng.

Dù vậy, ông lạc quan: “Tôi tin tưởng rằng các cầu thủ khác, những người gánh vác trách nhiệm, sẽ thể hiện trọn vẹn tinh thần cống hiến và màn trình diễn tốt nhất để đảm bảo 3 điểm”.

Những mất mát của U22 Malaysia là cơ hội cho U22 Lào tạo nên bất ngờ và hy vọng tranh vé bán kết.