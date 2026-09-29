Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 29/9 - Division 1
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Ngày
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Giờ (VN)
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Bảng
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Trận đấu
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Trực tiếp
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29/9
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16:00
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Bảng B
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Philippines vs Pakistan
|FPT Play, TV360
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29/9
|
19:30
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Bảng B
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Việt Nam vs Thái Lan
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FPT Play, TV360
Link xem trực tiếp trận Philippines vs Pakistan:
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da
Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/philippines-pakistan-6abb166d80ac4430350a5bd8?event=event&type=highlight
Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn/tv/tv360-10?ch=9957&ev=100930&es=1&col=banner§=BANNER&page=home
Link xem trực tiếp trận Việt Nam vs Thái Lan:
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da
Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/thai-lan-viet-nam-6aba3e180752d9e4947b2c51?event=event&type=highlight
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