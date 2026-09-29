Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 29/9 - Division 1

Ngày

Giờ (VN)

Bảng

Trận đấu

Trực tiếp

29/9

16:00

Bảng B

Philippines vs Pakistan

 FPT Play, TV360

29/9

19:30

Bảng B

Việt Nam vs Thái Lan

 FPT Play, TV360

Link xem trực tiếp trận Philippines vs Pakistan:

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/philippines-pakistan-6abb166d80ac4430350a5bd8?event=event&type=highlight

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn/tv/tv360-10?ch=9957&ev=100930&es=1&col=banner&sect=BANNER&page=home

Link xem trực tiếp trận Việt Nam vs Thái Lan:

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/thai-lan-viet-nam-6aba3e180752d9e4947b2c51?event=event&type=highlight

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn/tv/tv360-10?ch=9957&ev=100921&es=1&col=banner&sect=BANNER&page=home

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