Thái Lan quyết đòi nợ

Sau 2 trận chung ASEAN Cup kết liên tiếp thua tuyển Việt Nam , Thái Lan đang rất nóng lòng "đòi nợ' các học trò của HLV Kim Sang Sik tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Anthony Hudson không chỉ triệu tập lực lượng mạnh, mà còn cất giữ nhiều trụ cột, trong đó có ngôi sao Chanathip, còn Supachok và Supachai chỉ được tung vào sân ở hiệp 2 ở trận mở màn thắng Pakistan 4-0.

HLV Anthony Hudson "để dành" Chanathip cho trận gặp tuyển Việt Nam. Ảnh: FAT

Cách đây 1 tháng, Thái Lan cay đắng nhìn tuyển Việt Nam nâng cao danh hiệu ASEAN Cup 2026 tại Mỹ Đình. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên khởi sắc hơn với đội bóng xứ Chùa vàng.

Cần phải nhắc lại: ngay trước trận tái đấu tuyển Việt Nam, LĐBĐ Thái Lan (FAT) công bố gia hạn hợp đồng với HLV Anthony Hudson đến tháng 2/2028. Đây là cú hích về tinh thần cho “Voi chiến” ở trận đấu quan trọng nhất tại FIFA ASEAN Cup.

Trong trận mở màn, Thái Lan có chiến thắng dễ dàng trước Pakistan, ngay cả khi HLV Anthony Hudson không sử dụng đội hình mạnh nhất. Điều này cho thấy Thái Lan nguy hiểm hơn rất nhiều so với ASEAN Cup 2026, buộc tuyển Việt Nam phải chuẩn bị các phương án đối phó.

Thái Lan thua Tuyển Việt Nam trong 2 trận chung kết ASEAN Cup gần nhất. Ảnh: S.N

Thái Lan cầm bóng 61%, thực hiện 23 quả tạt và tung 24 cú sút trước Pakistan. Khác với ASEAN Cup 2026, đoàn quân của HLV Anthony Hudson chú trọng vào các tình huống đánh biên.

Theo thể thức giải đấu, đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào chung kết, bởi vậy cuộc đối đầu tuyển Việt Nam vs Thái Lan có tính chất “sinh tử”.

HLV Anthony Hudson, như thường lệ, vẫn đánh giá rất cao sức mạnh của tuyển Việt Nam, nhưng chiến lược gia người Anh khẳng định Thái Lan tự tin hoàn thành từng nhiệm vụ một, hướng tới mục tiêu cao nhất là vô địch giải đấu.

Tuyển Việt Nam vượt khó

Trong khi Thái Lan có sự trở lại của nhiều trụ cột quan trọng, tuyển Việt Nam lại mất khá nhiều trụ cột. Sau Văn Vĩ, Thành Chung, Quang Hải chấn thương, HLV Kim Sang Sik phải nói lời chia tay với Xuân Son vì lý do tương tự, còn Hoàng Đức để ngỏ khả năng ra sân.

Việc Xuân Son phải về nước sớm để lại một bài toán cho HLV Kim Sang Sik, bởi tiền đạo được kỳ vọng gánh trọng trách ghi bàn thay cầu thủ Thép Xanh Nam Định là tân binh Williams Minh Hoàng còn rất trẻ.

Dĩ nhiên, với những gì đã thể hiện ở trận mở màn, trong đó đáng chú ý là cút căng ngang giúp Đình Bắc ghi bàn, Williams Minh Hoàng có thể làm nên chuyện. Anh nhiều khả năng được HLV Kim Sang Sik xếp đá cặp với Đình Bắc trên hàng công tuyển Việt Nam, trong trận đấu với Thái Lan.

Đình Bắc tự tin "xé lưới" Thái Lan. Ảnh: V.A

Ở phía dưới, HLV Kim Sang Sik hy vọng sự trở lại của Hoàng Đức sau chấn thương. Tiền vệ CLB Ninh Bình cùng với Thành Long quán xuyến ở trung tâm tuyến giữa, còn Hoàng Hên đá tiền vệ công.

Hai bên cánh tuyển Việt Nam vẫn là Tiến Anh và Quang Vinh, trong khi bộ ba trung vệ là Xuân Mạnh, Adou Minh, Việt Anh. Thủ môn số 1 vẫn là Patrik Lê Giang.

Đây là đội hình có sự cân bằng giữa công và thủ, vừa kinh nghiệm, vừa sức trẻ. Điều quan trọng, tuyển Việt Nam không hề e ngại Thái Lan, hoàn toàn có thể chơi một trận sòng phẳng.

Thái Lan mạnh hơn cách đây 1 tháng, đó là điều không thể bàn cãi. Nhưng tuyển Việt Nam cũng đầy bản lĩnh, tự tin, cùng tài cầm quân của HLV Kim Sang Sik.

Cuộc đối đầu tuyển Việt Nam vs Thái Lan vì thế càng được chờ đợi, không chỉ là một trận thư hùng, mà còn là sự khẳng định vị thế số 1 khu vực.

Trận tuyển Việt Nam vs Thái Lan lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 29/9 trên SVĐ Si Jalak Harupat tại Bandung, Indonesia.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Thái Lan

Việt Nam: Patrik Lê Giang, Adou Minh, Việt Anh, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Quang Vinh, Thành Long, Hoàng Đức, Hoàng Hên, Williams Minh Hoàng, Đình Bắc.

Thái Lan: Patiwat; Nattapong, Chaiyaphon, Bihr, Sarach Yooyen, Chanathip, Teerasak, Kaman, Jude Soonsup-Bell, Seksan, Suphanan.

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