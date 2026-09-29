Dễ

Sau lượt trận đầu tiên, dù Thái Lan thắng Pakistan 4-0 và tuyển Việt Nam vượt qua Philippines 1-0, nhưng cơ hội giành vé chung kết FIFA ASEAN Cup lại hơi nghiêng về phía các học trò của HLV Kim Sang Sik.

Tuyển Việt Nam một khi không thua có thể nắm quyền tự quyết ở lượt cuối, trong khi đó Thái Lan buộc phải thắng nhằm phòng hờ những biến số trước một Philippines rất khó chịu.

Thái Lan không quá đáng sợ, dù đã được bổ sung thêm nhiều hảo thủ.

Mục tiêu giành ít nhất 1 điểm với tuyển Việt Nam có lẽ hoàn toàn khả thi, nhất là sau thể hiện ở trận ra quân, “Voi chiến” có vẻ không tới mức quá đáng sợ, kể cả đội bóng này chưa tung đội hình mạnh nhất và chơi hết sức.

HLV Kim Sang Sik cần gia cố hàng phòng ngự một cách chắc chắn hơn thì cửa hoà nhiều khả năng rộng mở, thậm chí mơ đến viễn cảnh chiến thắng nhờ vào những cá nhân đột biến như Đình Bắc, Khoa Ngô, Hai Long… Tất nhiên, nếu chia điểm với Thái Lan, tuyển Việt Nam có nhiệm vụ phải dội mưa gôn vào lưới Pakistan, đối thủ được xem yếu nhất bảng B, để hoàn tất "điều kiện đủ" cho mục tiêu giành vé vào chung kết.

Về lý thuyết, mọi thứ đang ủng hộ đoàn quân của chiến lược gia người Hàn Quốc ở lần gặp gỡ thứ 3 chỉ trong vòng hơn 1 tháng giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Khó

Việc Xuân Son chấn thương, phải sớm chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 là tổn thất đối với tuyển Việt Nam, nhưng chắc chắn không khiến ông Kim Sang Sik quá lo âu, bởi vẫn có đủ quân để thay thế.

Nhưng từ chấn thương của Xuân Son và những lời cảnh báo trước đó đang đặt cho chiến lược gia người Hàn Quốc một bài toán rất khó: làm thế nào để không còn phải xin lỗi như ở phát biểu trước trận đấu.

Điều ông Kim Sang Sik lo và khó xử nhất vẫn là vấn đề làm thế nào không có thêm những chấn thương như Xuân Son

Có nghĩa, vào lúc này HLV Kim Sang Sik đau đầu hơn trong việc sử dụng con người, đặc biệt nhóm cầu thủ đã trải qua quãng thời gian rất dài chinh phục ASEAN Cup 2026.

Đáng nói, trong số các cầu thủ cần cẩn trọng có Hoàng Đức, Tài Lộc và thậm chí Xuân Mạnh - những người đóng vai trò rất quan trọng trong việc có thể sớm giành vé hoặc tạo lợi thế trước trận đấu cuối vòng bảng.

Đặc biệt với trường hợp Hoàng Đức vốn đau nhẹ và không thể ra sân ở trận đầu tiên, bất chấp việc tuyển Việt Nam rất khó khăn trước Philippines.

Sử dụng ra sao hoặc thời điểm nào chắc chắn là bài toán chẳng dễ dàng trong bối cảnh người Thái đang muốn chứng tỏ hay cần “đòi nợ” sau 2 trận chung kết ASEAN Cup 2026 vốn chơi không hề kém trước tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik không thể tất tay và mạo hiểm với đôi chân của các học trò. Nếu vậy, trận tuyển Việt Nam gặp Thái Lan rất khó đoán và cũng khó lường, trừ khi chiến lược gia người Hàn Quốc lại sử dụng “ma thuật” như đã từng thể hiện trong phần lớn các trận đấu với “Voi chiến”…

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