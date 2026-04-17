Ngày 17/4, đám cưới của cặp đôi Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya diễn ra tại quê nhà chú rể ở Khon Kaen, nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội và thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Buổi lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống vùng Isan, mang không khí gần gũi. Cặp đôi diện trang phục vải truyền thống với sắc đỏ rực rỡ, nổi bật nhờ họa tiết tinh xảo.

Đám cưới gây sốt của cặp đôi ở Khon Kaen.

Khoảnh khắc gây chú ý nhất là màn rước dâu, khi Nadech tự lái xe máy kéo trang trí hoa tươi đưa Yaya về nhà trong tiếng reo hò của bạn bè và người thân. Hình ảnh giản dị nhưng giàu cảm xúc nhanh chóng nhận nhiều lời khen vì sự mộc mạc, gần gũi.

Trong nghi lễ rước sính lễ, dàn phù dâu và phù rể quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí Thái Lan.

Trước khi vào nhà rước dâu, Nadech được yêu cầu đọc lời tỏ tình bằng tiếng Isan. Nam diễn viên đã hô lớn: “Yêu em đến quên hết mọi cô gái trên đời, chỉ yêu mình em và luôn thấy vợ là người đẹp nhất thế gian”. Trong buổi sáng cùng ngày, gia đình 2 bên cũng có mặt đầy đủ để chứng kiến và chúc phúc.

Điểm nhấn của hôn lễ là nghi thức buộc chỉ cổ tay cầu may. Cặp đôi ngồi cạnh nhau trước mâm lễ, lần lượt nhận những sợi chỉ chúc phúc từ trưởng bối trong không khí ấm cúng.

Nadech và Yaya thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay cầu may.

Trước ngày cưới, Nadech đã trực tiếp kiểm tra địa điểm với không gian bao quanh bởi đồng lúa và cây xanh, đậm chất miền quê Thái Lan. Sau lễ tại Khon Kaen, cặp đôi dự kiến tổ chức thêm một buổi lễ tại Oslo là quê hương của cô dâu, trước khi khép lại bằng tiệc cưới quy mô lớn tại Bangkok vào nửa cuối năm.

Nadech và Yaya đã gắn bó 15 năm, được xem là một trong những cặp đôi quyền lực của giới giải trí. Tháng 6/2023, nam diễn viên cầu hôn bạn gái trong chuyến du lịch tại Italy và chia sẻ tin vui trên mạng xã hội.

Nam diễn viên rước dâu bằng xe máy kéo:

Nguồn: Thairath