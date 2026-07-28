Trung vệ 28 tuổi khiến người hâm mộ Quỷ đỏ lo lắng, do phải rời sân ngay hiệp một trận chung kết World Cup 2026 vì chấn thương.

Martinez bất lực chứng kiến các đồng đội Argentina thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha sau 120 phút thi đấu, qua đó lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vương.

Lisandro Martinez có thể ra sân ở trận mở màn Ngoại hạng Anh 2026/27 - Ảnh: Goal

Ban đầu, MU lo ngại cựu trung vệ Ajax sẽ nghỉ dài hạn và lỡ trận khai màn Premier League, gặp tân binh Hull City ngày 22/8.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra y tế cho thấy, chấn thương mà Martinez gặp phải không nghiêm trọng như dự đoán ban đầu.

Tuyển thủ Argentina chỉ bị căng cơ đùi. Thế nên, anh sẽ kịp bình phục để cùng toàn đội hành quân tới sân MKM.

Lisandro Martinez là một trong những cái tên góp mặt trong Đội hình tiêu biểu World Cup 2026 nhờ màn trình diễn ấn tượng xuyên suốt giải đấu.

Ngay sau khi hậu vệ này dính chấn thương, đội ngũ y tế MU lập tức xây dựng lộ trình điều trị và phục hồi chi tiết.

Song song với đó, bộ phận tuyển dụng Quỷ đỏ cũng cân nhắc bổ sung một trung vệ mới trên thị trường chuyển nhượng phòng ngừa rủi ro.

Tuy nhiên, tín hiệu khả quan từ quá trình hồi phục của Lisandro Martinez khiến ban lãnh đạo MU quyết định không chiêu mộ thêm trung vệ.

Thay vào đó, HLV Michael Carrick sẽ tiếp tục ưu tiên tăng cường lực lượng khu trung tuyến trong phần còn lại phiên chợ hè.