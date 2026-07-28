Joshua Zirkzee nhiều khả năng sẽ rời sân Old Trafford ngay kỳ chuyển nhượng hè này, vì không còn nằm trong kế hoạch của HLV Michael Carrick.

Tiền đạo Hà Lan chỉ đá chính 5 trận tại Premier League mùa trước và không để lại dấu ấn, khiến tương lai trở nên mờ mịt.

Zirkzee nhiều khả năng sẽ cập bến Juventus - Ảnh: Sky Sports

Theo báo chí Anh, Juventus đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký Zirkzee. Đại diện Serie A muốn mượn chân sút 25 tuổi một mùa giải, kèm điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu bảng.

Dù AS Roma cũng theo đuổi Zirkzee từ lâu, nhưng Juventus hiện là ứng viên sáng giá nhất, nhờ hành động quyết đoán và đẩy nhanh các cuộc thương lượng.

Bản thân Joshua Zirkzee cũng hứng thú với viễn cảnh chuyển tới sân Allianz. Tiền đạo Hà Lan từng có một mùa khoác áo Parma và thi đấu 2 năm cho Bologna, nên rất am hiểu môi trường Serie A.

Zirkzee tin rằng, giải đấu hàng đầu Italia phù hợp hơn với phong cách chơi bóng của mình. Sau quãng thời gian đánh mất sự tự tin tại MU, anh xem Juventus là bến đỗ lý tưởng để vực dậy sự nghiệp.

Nguồn tin từ SunSport cho hay, đại diện của Zirkzee đã có phản hồi tích cực trước lời đề nghị từ Juventus.

Về phần Quỷ đỏ, họ sẵn sàng để Zirkzee ra đi theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt 30 triệu bảng, dù từng bỏ ra 36,5 triệu bảng để chiêu mộ anh hè năm 2024.

Ban lãnh đạo CLB cho rằng, mức phí phản ánh đúng giá trị của tiền đạo người Hà Lan, bởi anh không thể duy trì phong độ ổn định.

Hiện Zirkzee xếp sau Benjamin Sesko và Matheus Cunha trong thứ tự ưu tiên trên hàng công. Bên cạnh đó, Marcus Rashford cũng có thể trở lại đội hình MU mùa giải mới.