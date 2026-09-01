Trước đó, báo chí Anh tiết lộ, Gakpo sẵn sàng tiếp tục gắn bó với Liverpool nếu đội bóng không thể hoàn tất thương vụ chiêu mộ Yankuba Minteh hoặc Ismaila Sarr.

Brighton từ chối đề nghị mới nhất của Liverpool dành cho Minteh trị giá 60 triệu bảng. Trong khi Ismaila Sarr vẫn thuộc biên chế Crystal Palace.

Cody Gakpo sẽ tiếp tục ở lại Liverpool - Ảnh: LFC

Gakpo từng tiến rất gần tới việc gia nhập Man City trước thời điểm thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Hai CLB đã tiến hành đàm phán, thống nhất mức giá 85 triệu bảng.

Tuy nhiên, kế hoạch chuyển tới sân Etihad của ngôi sao Hà Lan đổ vỡ, sau khi Liverpool không tìm được phương án thay thế phù hợp.

Điều đáng chú ý là trước đó, đội bóng vùng Merseyside bỏ ra tới 123 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh 23 tuổi Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain.

Liverpool đạt bước đột phá trong các cuộc đàm phán với PSG, qua nhiều tuần thương lượng nhằm thuyết phục nhà vô địch châu Âu hạ mức giá ban đầu 145 triệu bảng dành cho Barcola.

Dù thuyết phục thành công tuyển thủ Pháp ký hợp đồng 5 năm, Liverpool vẫn không muốn để Gakpo gia nhập đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Man City, nếu chưa bổ sung thêm cầu thủ tấn công.

Ngay sau khi hụt Cody Gakpo, Man City lập tức chuyển hướng và đạt thỏa thuận với Everton để chiêu mộ tiền đạo cánh người Senegal - Iliman Ndiaye.

Hai CLB đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng cho thương vụ giá trị 65 triệu bảng. Ndiaye dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra y tế vào sáng hôm nay (1/9) tại Manchester.