“Quái vật” thức tỉnh

Như đã được thể hiện trong A Beautiful Obsession, bộ phim tài liệu về hai mùa giải gần nhất của Pep Guardiola tại Manchester, bộ phận thể thao Man City từng cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định chiêu mộ Rayan Cherki.

May mắn là cuối cùng họ đã làm điều đó. Bởi những đêm thứ Sáu tại Selhurst Park trở nên thú vị hơn hẳn khi tiền vệ tài năng người Pháp quyết định mở chiếc hộp ma thuật, phô diễn vô số tuyệt kỹ để chiêu đãi cả người hâm mộ nhà lẫn những vị khách.

Cherki có màn trình diễn ấn tượng. Ảnh: MCFC

Với Haaland, dù mái tóc có bị cắt ngắn đến đâu, người ta vẫn có thể tin rằng những bàn thắng của anh sẽ xuất hiện đều đặn.

Tại “phía nam kiêu hãnh của London”, tiền đạo Na Uy đã ghi 2 bàn đầu tiên của mùa giải.

Với Cherki, người ta chờ đợi và cần anh trở thành mẫu cầu thủ khác biệt, có khả năng tự mình quyết định trận đấu, để giúp Man City phần nào khỏa lấp sự ra đi của Rodri và Bernardo Silva.

Trước Crystal Palace ở vòng 2 Ngoại hạng Anh, Cherki chính xác là cầu thủ như vậy.

Nếu ở trận gặp Bournemouth, anh vào sân từ ghế dự bị và giải cứu “The Citizens” bằng cú đúp kiến tạo làm nên màn ngược dòng 2-1, thì tại Selhurst Park, Cherki tiếp tục làm điều tương tự.

Lần này bằng 2 bàn thắng siêu phẩm. Đó chính là con người anh. Như thể vừa bước ra từ một chiếc đèn thần.

Crystal Palace, với 10 bàn thua sau 6 trận, đã trở thành “con mồi” ưa thích nhất của “người máy” Na Uy.

Đội bóng London đang cần một cuộc đại tu trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, đặc biệt ở hàng phòng ngự, nơi Chadi Riad sẽ phải nghỉ thi đấu nhiều tháng sau khi xác nhận tái phát chấn thương dây chằng đầu gối.

Ngay cả một Yeremy Pino năng nổ và đóng vai trò nổi bật, cũng không đủ để kéo “The Eagles” trở lại trận đấu. Man City đáng sợ theo nghĩa tích cực, còn Crystal Palace... đáng sợ theo nghĩa hoàn toàn ngược lại.

Cùng nhau lập cú đúp

Những điều chỉnh chiến thuật mà Enzo Maresca thực hiện so với trận gặp Bournemouth cuối tuần trước khá hợp lý: Guehi trở lại vị trí trung vệ để kéo Khusanov ra cánh phải, Nico O’Reilly đá tiền vệ trung tâm với Elliot Anderson, và Semenyo đá tiền đạo trái.

Điều đầu tiên Man City cần để lấy lại sự tự tin là ngôi sao số 1 của họ, Haaland, phải tìm lại cảm giác ghi bàn sau khi không tham dự các trận giao hữu tiền mùa giải.

Haaland làm được điều đó sau hơn 16 phút. Từ quả tạt của Semenyo, anh bật cao đánh đầu đưa bóng đi theo quỹ đạo bổng và ngược hướng, cứ như thể một cú lốp bóng thẳng vào góc cao.

Crystal Palace nhập cuộc không tệ, ít nhất là xét tổng thể hiệp 1. Họ tạo ra một số cơ hội ghi bàn rất rõ ràng, nhưng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm.

Donnarumma phải trổ tài trong một vài tình huống, đặc biệt là pha cứu thua đáng chú ý ngay đầu trận. Ở đầu sân bên kia, Phil Foden bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0.

Đầu hiệp 2 là lúc Cherki nhảy múa. Chỉ trong vòng 5 phút, hai khoảnh khắc thiên tài đã giúp đội bóng của Enzo Maresca tiến gần hơn tới chiến thắng thứ 2 của mùa giải.

Chúng hoàn toàn xứng đáng với bảo tàng National Gallery ở London. Nếu duy trì phong độ này, anh hoàn toàn có thể là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Premier League.

Dấu ấn Maresca từng bước được thể hiện. Ảnh: MCFC

Đầu tiên, anh thực hiện màn solo trong vòng cấm loại 4 hậu vệ Crystal Palace, với một loạt pha chạm bóng chân phải trước khi gẩy bóng chân trái vào lưới.

Sau đó là màn độc diễn khác trước vòng cấm, cùng cú sút căng như tên bắn mang về bàn thắng 3-1.

Hai siêu phẩm này che lấp hoàn toàn tuyệt tác khác của Yeremy Pino - được thực hiện xen giữa hai bàn thắng của Cherki - với cú sút phạt trực tiếp đập xà ngang chạm lưng Donnarumma vào lưới.

Selhurst Park chứng kiến màn ra mắt của Ayyoub Bouaddi, cầu thủ tuổi teen đắt nhất lịch sử chuyển nhượng. Ngôi sao Maroc còn chưa kịp ghi dấu ấn thì Crystal Palace phải chịu đựng cú đúp thứ hai trong đêm.

Phil Foden đột phá vào trung lộ rồi kiến tạo, Haaland “nã đại bác” chân trái cự ly gần ấn định kết quả 4-1.

Với hai “quái vật” như Cherki và Haaland, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đối với Man City.