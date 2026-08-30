Tiền đạo 27 tuổi đã thông báo với Liverpool rằng, nếu phải rời Anfield, điểm đến anh ưu tiên là Man City. Tottenham cũng dành sự quan tâm cho tuyển thủ Hà Lan.

Tuy nhiên, Liverpool chưa sẵn sàng chia tay Gakpo khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn 3 ngày nữa là đóng cửa.

Gakpo muốn đầu quân Man City - Ảnh: F.R

Đội bóng vùng Merseyside muốn chiêu mộ thêm 2 cầu thủ tấn công, rồi mới cân nhắc khả năng để ngôi sao người Hà Lan ra đi.

Bên cạnh đó, Liverpool cũng yêu cầu khoản phí chuyển nhượng đáng kể, bởi Gakpo vẫn còn hợp đồng đến năm 2030.

Ở chiều ngược lại, The Reds đang chuẩn bị hoàn tất thương vụ chiêu mộ Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain với mức phí 123 triệu bảng.

Vị trí sở trường của Barcola là hành lang trái, cũng chính là khu vực Gakpo thường xuyên đảm nhiệm trong đội hình Liverpool.

Gakpo gia nhập Liverpool vào năm 2023 với mức phí 44 triệu bảng. Kể từ đó, chân sút người Hà Lan đã ghi 51 bàn sau 182 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Ngay trận mở màn mùa giải năm nay gặp Newcastle, Gakpo đã điền tên lên bảng tỷ số. Đến trận đấu với Nottingham Forest hôm thứ Bảy, anh tiếp tục để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho Alexander Isak lập công.

Man City đang ráo riết tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh mới, bởi vừa bán Savio cho Tottenham với giá 85 triệu bảng.