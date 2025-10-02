Ngày 2/10, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan an ninh điều tra vừa bắt giữ các đối tượng gồm Hoàng Văn Tuyên (SN 1997), Nông Đình Triệu (SN 1998) và Sầm Văn Duyên (SN 1989) đều trú xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng (đánh dấu X) livestream lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, công an phát hiện một số đối tượng lợi dụng các trang mạng xã hội để livestream kêu gọi đầu tư góp vốn, mua đá thô để tìm đá quý, hay còn gọi là “đổ thạch,” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã vào cuộc điều tra.

Vào cuộc điều tra, xác minh, công an phát hiện và bắt giữ Tuyên và Triệu đang thực hiện việc livestream “đổ thạch” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thu giữ một lượng lớn đá thô, đá giả, máy tính, thiết bị di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thường sử dụng các trang mạng xã hội như “Chợ Đổ Thạch Lục Yên,” “Chợ Đổ Thạch Tại Mỏ,” và kênh Youtube “Trang Sức Hoàng A Ma” để livestream giới thiệu và chào bán cho khách hàng những viên đá với lời hứa sẽ đập ra đá quý giá trị cao.

Khi khách hàng có nhu cầu mua đá thì phải chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng đưa ra; sau đó, đối tượng sẽ livestream đập vỡ viên đá mà khách đã chọn cho khách hàng xem trực tiếp. Tuy nhiên, khi đập các viên đá ra, chúng có giá trị thấp, trọng lượng nhỏ và không đúng như lời hứa.

Với thủ đoạn trên, Tuyên và Triệu đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hàng tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm đối tượng Duyên cùng đồng bọn sử dụng trang mạng xã hội “Đá Quý Đất Ngọc,” “Đá Quý Cổng Trời,” và “Đá Quý Như Ý” để livestream tương tự như nhóm Tuyên.

Công an xác định số tiền các bị hại chuyển đến các tài khoản ngân hàng trung gian, không chính chủ của 2 nhóm đối tượng trên là hơn 10 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.