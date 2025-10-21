Bước tiến mới đầy hứa hẹn: Hợp tác vì cộng đồng

Mối quan hệ hợp tác giữa LIXIL Việt Nam và Hội Nội thất Việt Nam (VNIA) được bắt đầu ngay từ những ngày đầu Hội thành lập. LIXIL Việt Nam là một trong những hội viên tích cực, đồng hành và tài trợ thường niên cho các hoạt động của Hội. Song song, VNIA cũng tham gia nhiều chương trình chủ chốt của LIXIL. Trong LIXIL Architecture Leader Perspective (ALP) 2023-2024, Hội Nội thất Việt Nam với vai trò là đơn vị đồng hành, đã đưa ra nhiều phản biện và ý kiến chuyên môn giá trị, góp phần quan trọng vào sự thành công của chương trình.

Khoảnh khắc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa LIXIL Việt Nam và Hội Nội thất Việt Nam (VNIA) - dấu mốc mở ra chặng đường đồng hành lâu dài

Từ những giá trị được vun đắp qua thời gian, hành trình đồng hành giữa LIXIL Việt Nam và Hội Nội thất Việt Nam (VNIA) bước sang một chương mới - sâu sắc và thêm bền chặt.

Tại lễ ký kết, hai bên đã thống nhất thắt chặt quan hệ hợp tác chiến lược trên nhiều phương diện. VNIA sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng LIXIL Việt Nam trong các chương trình hướng tới cộng đồng như LIXIL ALP và LIXIL Talent Match, góp phần nuôi dưỡng đam mê, khơi mở tư duy sáng tạo và lan tỏa những giá trị thiết kế bền vững đến thế hệ trẻ.

Ông Uchidate Katsuaki, Tổng Giám đốc LIXIL Việt Nam, chia sẻ về tầm nhìn hợp tác cùng VNIA

Đặc biệt, trong LIXIL ALP 2025 - 2026 với chủ đề “Sức khỏe đô thị”, hai bên sẽ cùng phát triển hướng nghiên cứu “Sống khỏe trong không gian nội thất”. Với vai trò đơn vị đồng hành, VNIA cùng LIXIL Việt Nam, Ban cố vấn chương trình và các văn phòng kiến trúc, tìm kiếm những giải pháp nội thất bền vững và nhân văn.

Bên cạnh đó, VNIA tiếp tục mang đến những góc nhìn chuyên môn tinh tế về thẩm mỹ và công năng nội thất, giúp những thành viên trong cộng đồng Nội thất như LIXIL Việt Nam thấu hiểu hơn nhu cầu về nội thất của người Việt. Từ đó, những giải pháp và sản phẩm được phát triển phù hợp hơn với thực tế - vừa mang tính ứng dụng cao, vừa giữ trọn tinh thần sáng tạo.

Ngoài ra, hai bên thống nhất kết hợp lan tỏa các hoạt động chung, thúc đẩy nội thất bền vững, mở rộng hợp tác đa phương. Đồng hành cùng hành trình ấy là GROHE - thương hiệu phòng tắm cao cấp thuộc tập đoàn LIXIL, biểu trưng cho sự tinh tế, độ hoàn thiện chuẩn xác và những trải nghiệm đa giác quan đầy cảm xúc. Các giải pháp của GROHE đều hướng tới sự bền vững, nhân văn, hòa hợp với những giá trị ngành Nội thất Việt Nam đang hướng tới.

Đại diện Hội Nội thất Việt Nam phát biểu, ghi nhận đóng góp của LIXIL và bày tỏ kỳ vọng về những giá trị hợp tác chiến lược mang lại cho cộng đồng thiết kế.

Hội thảo “Sống khỏe trong không gian nội thất - Tái cấu trúc từ đô thị tới nhà ở

Sự kiện ký kết được tiếp nối với LIXIL ALP Mini-talk #1 với chủ đề “Sống khỏe trong không gian nội thất - Tái cấu trúc từ đô thị tới nhà ở”. Đây là phiên thảo luận đầu tiên, khởi động cho chuỗi LIXIL ALP Mini-talk diễn ra từ tháng 10/2025 tới tháng 10/2026 trong khuôn khổ LIXIL ALP 2025-2026.

LIXIL ALP 2025-2026 tập trung nghiên cứu, tìm ra các giải pháp thiết kế vì “Sức khỏe đô thị” - một cách tiếp cận toàn diện về thể chất, tinh thần, môi trường sống và khả năng phục hồi đô thị. Theo đó, chuỗi LIXIL ALP Mini-talk xuyên suốt 2 năm cũng xoay quay chủ đề này, mở ra nhiều không gian nơi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Kiến trúc - Thiết kế - Nghệ thuật - Văn hóa gặp gỡ, thảo luận để cùng hướng tới tương lai không gian sống Việt Nam nhân văn, bền vững.

Từ trái qua phải: GS.TS.KTS Vũ Hồng Cương - Phó Chủ tịch VNIA; ThS Nguyễn Quỳnh - Trưởng BP Marketing B2B và Truyền thông doanh nghiệp LIXIL Việt Nam; TS.KTS Phạm Tú Ngọc - Giảng viên khoa Kiến trúc & Quy hoạch, trường Đại học Xây dựng Hà Nội; PGS.TS Lý Tuấn Trường Viện trưởng Viện công nghiệp Gỗ và Nội thất - Trường ĐH Lâm Nghiệp, PCT Hội Nội thất Việt Nam; TS.NTK Lưu Việt Thắng - Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nội thất Việt Nam, Trưởng khoa Thiết kế Nội - Ngoại thất, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

LIXIL ALP Mini-talk #1 bắt đầu với bài trình bày “Hướng tới Mô hình Nhà ở Xã hội tại Việt Nam” của GS.TS.KTS Vũ Hồng Cương. Tiếp theo là bài trình bày về “Thiết kế cho Đổi mới xã hội: Trường hợp nghiên cứu tại Milan, Italia” từ TS. KTS Phạm Tú Ngọc. Mini-talk khép lại bằng phiên Thảo luận mở đầy sôi nổi và tương tác, mang đến không gian kết nối giữa giới học thuật, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, khuyến khích trao đổi những góc nhìn đa chiều, giàu cảm hứng.

Khách mời tham quan không gian hội tụ các giải pháp tiên tiến từ GROHE

Lễ ký kết mở ra hành trình gắn kết giữa LIXIL Việt Nam, VNIA và GROHE - cùng hướng đến mục tiêu kiến tạo không gian sống bền vững cũng như truyền cảm hứng cho thế hệ thiết kế Việt.

Lệ Thanh