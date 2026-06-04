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Mạng xã hội gần đây lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe bán tải mang biển kiểm soát 37C-466.xx bất ngờ quay đầu để "né" chốt Cảnh sát giao thông (CSGT) phía trước, gây xôn xao dư luận.

Theo dữ liệu từ camera hành trình của phương tiện đi phía sau, sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 2/6 trên đường Đặng Thai Mai, phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An).

Pha xử lý đột ngột này khiến đầu xe bán tải suýt va chạm với ô tô phía sau. Rất may, tài xế có camera hành trình đã kịp thời phanh lại, tránh được một vụ tai nạn nguy hiểm.

Tài xế xe bán tải quay đầu xe, "né" chốt Cảnh sát giao thông phía trước. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ. Lực lượng chức năng sau đó đã mời chủ phương tiện là anh N.D.S. cùng người điều khiển xe là anh N.X.T. (41 tuổi) đến làm việc.

Căn cứ vào hình ảnh từ clip phản ánh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) xác định anh T. đã vi phạm lỗi chuyển hướng nhưng không có tín hiệu báo hướng rẽ theo quy định. Với hành vi này, người điều khiển phương tiện bị xử phạt hành chính từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, đây là hành vi vi phạm tưởng chừng đơn giản nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ rất lớn gây tai nạn giao thông. Trên thực tế, nhiều vụ va chạm nghiêm trọng đã xảy ra do người điều khiển phương tiện bất ngờ chuyển hướng đột ngột mà không bật đèn xi-nhan, khiến các phương tiện lưu thông cùng chiều phía sau không kịp phản ứng xử lý tình huống.