Ngày 3/6, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt một trường hợp tài xế vi phạm nhiều lỗi khi lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượng CSGT niêm phong, tạm giữ phương tiện vi phạm theo quy định. Ảnh: Cục CSGT

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, lực lượng chức năng phát hiện tài xế M.H.K. (47 tuổi, tạm trú tại TPHCM) điều khiển ô tô biển số 61K-244.xx chạy quá tốc độ quy định từ 10-20km/h.

Qua kiểm tra, CSGT xác định tài xế còn sử dụng giấy phép lái xe đã hết hạn từ 1 năm trở lên, không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của phương tiện.

Với các hành vi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt 31,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện trong 7 ngày theo quy định.

Đối với chủ xe là bà N.T.B.V., lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt về các hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông; đưa xe không có giấy chứng nhận đăng ký và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường tham gia giao thông. Với các lỗi vi phạm này, chủ xe bị phạt 57 triệu đồng.

Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ xe là 88,5 triệu đồng.