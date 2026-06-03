XEM CLIP: (Nguồn: Cục CGST)

Ngày 3/6, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền nhiều clip ghi lại cảnh giáo viên dạy lái xe hướng dẫn học viên cách "lật ngược tình thế" trong bài thi sát hạch.

Cụ thể, đối với bài thi “Qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc”, các giáo viên này hướng dẫn học viên không cần căn chỉnh chuẩn xác mà chỉ điều khiển xe đi qua phần cuối của hình vệt bánh xe.

Theo lập luận của các giáo viên này, việc chấp nhận bị trừ 10 điểm vẫn tốt hơn là đối mặt với nguy cơ bị trừ 25 điểm hoặc mắc lỗi nặng hơn, từ đó giúp học viên dễ dàng hoàn thành bài sát hạch.

Tuy nhiên, Cục CSGT khẳng định việc hướng dẫn và học theo những "mẹo" như trên là hoàn toàn sai lệch mục đích của công tác đào tạo. Cách làm này khiến cơ quan chức năng không thể đánh giá đúng năng lực và kỹ năng căn chỉnh thân xe của người lái khi đi vào đường hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông thực tế.

Clip hướng dẫn thi "mẹo" được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, theo quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BCA, quy tắc chấm điểm đã được siết chặt.

Trong trường hợp "bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ không đi qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe", hệ thống chấm điểm tự động sẽ trừ điểm đến mức không đạt. Khi đó, sát hạch viên có quyền đình chỉ sát hạch ngay lập tức.

Vị đại diện Cục CSGT phân tích, việc trừ điểm khi đè vạch chỉ được áp dụng khi bánh xe (bao gồm cả hai bánh trước và sau) đi qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe. Nếu cố tình điều khiển xe né tránh vùng này theo các "mẹo" lan truyền trên mạng, thí sinh sẽ không đạt yêu cầu.

Để bảo đảm tính nghiêm túc và khách quan, Cục CSGT sẽ chỉ đạo Phòng CSGT Công an các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát trực tiếp quá trình sát hạch lái xe.

Các trường hợp thí sinh bị phát hiện cố tình áp dụng "mẹo thi" nhằm đối phó với hệ thống sát hạch sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định. Đặc biệt, những hành vi vi phạm quy trình sát hạch sẽ bị áp dụng hình thức đình chỉ sát hạch ngay lập tức.

Việc siết chặt công tác giám sát nhằm loại bỏ tình trạng "dạy mẹo, học mẹo", bảo đảm mỗi người lái xe khi được cấp giấy phép lái xe đều có kỹ năng thực chất, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.