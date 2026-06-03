Trong hai ngày 7 và 8/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội, Công an TP Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các loại phương tiện.

Phòng CSGT Công an Hà Nội sẽ tổ chức phân luồng cho các xe thuộc diện hạn chế phương tiện. Ảnh: Đình Hiếu

Cụ thể, trong các khung giờ từ 7h30-8h30, 10h30-12h, 13h-14h30 và 16h-18h, các ngày 7 và 8/6, trên một số tuyến đường, Hà Nội sẽ tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông; đồng thời hạn chế các phương tiện khác.

Các tuyến đường gồm: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Các trường hợp được phép hoạt động gồm: xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định.

Trong thời gian tổ chức phân luồng, Công an Hà Nội hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo các tuyến đường tránh khu vực hạn chế như sau:

Các xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18 - đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên... và ngược lại.

Các xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Tây và Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên...) di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 - đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La... và ngược lại.

Các xe từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi theo hướng Đại lộ Thăng Long di chuyển theo tuyến: Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.