Loạt trận lượt về play-off Europa League 2025/26 đã mang đến nhiều diễn biến khó lường. Bologna bảo toàn lợi thế khi thắng Brann 1-0, đi tiếp với tổng tỷ số 2-0.

Nottingham Forest thua sân nhà nhưng thắng chung cuộc - Ảnh: Nottingham Forest

Đại diện của Ngoại hạng Anh - Nottingham Forest dù thua Fenerbahce 1-2 vẫn giành vé nhờ chiến thắng đậm 3-0 ở lượt đi.

Celta Vigo vượt qua PAOK 1-0 để khép lại hai lượt với tổng tỷ số 3-1. Màn tỏa sáng của lão tướng Olivier Giroud giúp Lille xuất sắc ngược dòng trước Crvena Zvezda khi thắng 2-0 trên sân khách, đảo ngược thất bại 0-1 ở lượt đi.



Celtic cũng đủ điều kiện đi tiếp dù thua Stuttgart 0-1, nhờ lợi thế lớn từ chiến thắng 4-1 trước đó.

Panathinaikos vượt qua Plzen sau loạt luân lưu 4-3, còn Ferencvaros đánh bại Ludogorets 2-0 để lật ngược tình thế sau thất bại lượt đi.

Trận đấu giữa Genk và Dinamo Zagreb cần tới 120 phút căng thẳng để xác định đội đi tiếp. Genk xuất sắc gỡ hòa 3-3 và giành chiến thắng chung cuộc 6-4 sau hai lượt, để giành tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8.

Trước đó, 8 CLB đi thẳng vào vòng 1/8 Europa League gồm Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Freiburg và AS Roma.