Real Betis bước vào lượt đấu cuối với áp lực cực lớn khi chỉ xếp cuối nhóm top 8 và buộc phải thắng để tránh vòng play-off. Feyenoord thậm chí còn ở thế nguy hiểm hơn, bởi bất kỳ kết quả nào ngoài chiến thắng đều đồng nghĩa bị loại. Vì thế, hai đội nhập cuộc với tốc độ cao, không hề thăm dò.

Antony ghi bàn đẹp mắt mở tỷ số cho Betis - Ảnh: EUFA

Ngay 5 phút đầu, đôi bên tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn. Phút 6, Abde đưa được bóng vào lưới Feyenoord nhưng VAR từ chối vì lỗi trước đó của Antony. Tuy nhiên, ngôi sao người Brazil nhanh chóng sửa sai.

Phút 17, Antony tung cú đặt lòng chân trái từ ngoài vòng cấm, bóng đi hiểm hóc mở tỷ số cho Betis. Chưa dừng lại, đến phút 32, Antony tiếp tục tạo khác biệt với pha đi bóng kỹ thuật bên cánh phải rồi tạt chân trái chuẩn xác để Abde đánh đầu nhân đôi cách biệt, dù bản thân phải cố chịu cơn đau háng.

Sang hiệp hai, Betis chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát thế trận. Feyenoord tấn công dồn dập nhưng phung phí cơ hội, mãi đến phút 77 mới rút ngắn tỷ số nhờ Tengstedt.

Antony góp công lớn đưa Betis vào thẳng vòng 1/8 Europa League - Ảnh: RBB

Những phút cuối, HLV Van Persie cho học trò tràn lên, song Betis phòng ngự kín kẽ và bảo toàn chiến thắng 2-1.

Kết quả này giúp Real Betis cán đích top 8, vào thẳng vòng 1/8 Europa League, trong khi Feyenoord ngậm ngùi chia tay giải đấu.