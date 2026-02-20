Lượt đi vòng play-off UEFA Europa League 2025/26 diễn ra với nhiều kết quả đáng chú ý, trong đó nổi bật nhất là chiến thắng ấn tượng của Nottingham trên sân Fenerbahce.

Đại diện Premier League thi đấu đầy kỷ luật và sắc bén để giành thắng lợi 3-0 ngay tại Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó mở toang cánh cửa vào vòng 1/8.

Nottingham giành chiến thắng tưng bừng trên sân của Fenerbahce - Ảnh: CLB

Fenerbahce nhập cuộc chủ động nhưng nhanh chóng bị cuốn vào lối chơi pressing tốc độ của đội khách.

Nottingham tận dụng tốt những khoảng trống và sai lầm nơi hàng thủ chủ nhà để ghi liền ba bàn, khiến khán đài chìm trong thất vọng. Với cách biệt lớn, Fenerbahce sẽ phải đối diện thử thách gần như không tưởng ở trận lượt về.

Ở các cặp đấu khác, Lille thua 0-1 trước Crvena Zvezda, Celtic thất bại nặng nề 1-4 trước Stuttgart. Panathinaikos hòa 2-2 Plzen, Ludogorets thắng Ferencvaros 2-1.

Bologna vượt qua Brann 1-0, Celta Vigo hạ PAOK 2-1 và Genk đánh bại Dinamo Zagreb 3-1.

Loạt trận play-off hứa hẹn còn nhiều kịch tính ở màn tái đấu sau đây một tuần.