Sau loạt trận hạ màn giàu kịch tính, cục diện Europa League 2025/26 chính thức được định hình. Lyon khẳng định sức mạnh ứng viên vô địch khi dẫn đầu bảng xếp hạng với 21 điểm, khép lại vòng phân hạng bằng chiến thắng thuyết phục 4-2 trước PAOK.

Antony góp công lớn đưa Betis vào thẳng vòng 1/8 Europa League - Ảnh: UEFA

Xếp ngay sau là Aston Villa, đội bóng nước Anh duy trì phong độ ổn định và giành trọn 3 điểm trước Salzburg để giữ vững vị trí thứ hai.

Bất ngờ lớn nhất trong top 8 đến từ Midtjylland. Đại diện Đan Mạch chơi bùng nổ ở lượt cuối, đánh bại Dinamo Zagreb 2-0 để vươn lên thứ ba.

BXH Europa League chung cuộc - Ảnh: EUFA

Nhờ sự xuất sắc của Antony, với một tuyệt phẩm mở tỷ số cùng pha kiến tạo giúp Real Betis hoàn thành nhiệm vụ với chiến thắng 2-1 trước Feyenoord, qua đó chính thức đoạt vé trực tiếp vào vòng 1/8.

Những cái tên quen thuộc như FC Porto, Braga, Freiburg và AS Roma (xếp thứ 8) là các mảnh ghép còn lại của nhóm dẫn đầu, dù Roma chỉ có trận hòa 1-1 trước Panathinaikos ở lượt cuối.

Trong khi đó, cuộc chiến play-off hứa hẹn vô cùng căng thẳng với sự góp mặt của nhiều CLB đáng chú ý từ vị trí 9 đến 24. Nottingham Forest gây ấn tượng mạnh khi thắng Ferencváros 4-0 để đứng thứ 13.

Các đội giàu truyền thống như Bologna, Stuttgart, Celta Vigo, Fenerbahce, Celtic, Lille hay Genk đều phải bước vào vòng đấu sinh tử, nơi chỉ một sai lầm cũng có thể chấm dứt hành trình châu Âu.

Các nhánh đấu vòng knock-out Europa League - Ảnh: EUFA

Europa League vì thế đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất, khi những tên tuổi lớn buộc phải tự cứu mình ở play-off, còn top 8 ung dung chờ đợi tại vòng 1/8.