Theo thống kê tại 34 ngân hàng thương mại trong nước đến 31/12/2025, có 6 ngân hàng ghi nhận giảm số lượng các chi nhánh và phòng giao dịch so với thời điểm 31/12/2024, bao gồm: VietinBank, VCBNeo, Vietcombank, BIDV, Sacombank, và Agribank.

Ngược lại, cũng có 6 ngân hàng ghi nhận mức tăng về số lượng chi nhánh, phòng giao dịch trong năm qua, bao gồm: VIB, MB, HDBank, VPBank, Techcombank, và ACB.

Điểm đáng chú ý trong số các ngân hàng cắt giảm số lượng chi nhánh, phòng giao dịch là có cả 4 ngân hàng thương mại nhà nước (còn gọi là ngân hàng Big4, bao gồm VietinBank, Vietcombank, BIDV, và Agribank).

Mạnh tay nhất trong việc đóng cửa các điểm giao dịch phải kể đến Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank). Công cuộc số hoá các dịch vụ ngân hàng cũng như việc cắt giảm chi phí khiến số lượng chi nhánh, phòng giao dịch tại nhà băng này giảm mạnh 108 điểm giao dịch so với cuối năm 2024.

Năm 2025, VietinBank dừng hoạt động đối với 108 điểm giao dịch. Ảnh: VietinBank.

Hiện tại, VietinBank đang có 1.002 chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước, trong khi cùng kỳ năm trước con số này là 1.110 điểm giao dịch (chưa bao gồm hội sở và các văn phòng đại diện).

Ngân hàng Ngoại thương công nghệ Số (VCBNeo) cũng được nhắc đến là ngân hàng dẫn đầu trong việc đóng cửa các điểm giao dịch trong năm qua, trong đó tập trung chủ yếu tại khu vực các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Tại ngày 31/12/2025, VCBNeo chỉ còn lại 60 điểm giao dịch trên cả nước, trong đó tập trung chủ yếu tại TP.HCM. Như vậy, số lượng các điểm giao dịch của VCBNeo đã giảm mạnh 32 điểm trong năm vừa qua.

Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – ngân hàng mẹ của VCBNeo - ghi nhận tới 27 điểm giao dịch đóng cửa trong năm vừa qua, chỉ còn 640 điểm giao dịch tại thời điểm 31/12/2025.

Vietcombank cũng là ngân hàng có số lượng chi nhánh, phòng giao dịch thấp nhất trong nhóm Big4.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) dừng hoạt động 15 điểm giao dịch trong năm vừa qua, còn lại 1.102 chi nhánh và phòng giao dịch tính đến cuối năm 2025.

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng là một trong những ngân hàng mạnh tay cắt giảm nhân sự trong năm vừa qua, nên số lượng điểm giao dịch của nhà băng này cũng giảm 11 điểm sau khi kết thúc năm 2025, còn lại 535 chi nhánh và phòng giao dịch.

Ngân hàng còn lại trong nhóm các ngân hàng đóng cửa các điểm giao dịch là Agribank, với 4 điểm giao dịch bị giảm so với cuối 2024.

Hiện Agribank đang có khoảng 2.218 chi nhánh và phòng giao dịch trên cả nước, là ngân hàng dẫn đầu hệ thống về số lượng điểm giao dịch.

Trước đó, vào tháng 12/2025 Agribank thông báo chấm dứt hoạt động đối với Agribank Chi nhánh Thành Đô và Phòng giao dịch Tân Mỹ, Phòng giao dịch Tân Thành và Phòng giao dịch Nhà Rồng (TP.HCM).

Ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới 2026, Agribank cũng thông báo chấm dứt hoạt động của Phòng giao dịch số 9 thuộc Agribank Chi nhánh Cầu Giấy, và Phòng giao dịch số 17 thuộc Agribank Chi nhánh Long Biên.

Ngược lại, Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) ghi nhận số lượng điểm giao dịch tăng nhiều nhất. Hiện VIB đang có 202 điểm giao dịch trên cả nước, tăng 11 điểm giao dịch so với cuối năm 2024.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp ngân hàng mở rộng mạng lưới hoạt động, từ con số 177 đơn vị kinh doanh (gồm 57 chi nhánh và 120 PGD) tại thời điểm cuối năm 2022.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đứng thứ hai về mức tăng khi có thêm 9 điểm giao dịch trong năm qua, lên 328 điểm giao dịch

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) lần lượt có thêm 7 và 6 PGD trong năm 2025, nâng tổng số chi nhánh và PGD lên lần lượt 375 và 293 tại ngày 31/12/2025.

Hai ngân hàng còn lại ghi nhận mức tăng về số lượng các điểm giao dịch là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Theo đó, số điểm giao dịch của Techcombank tăng thêm 3 điểm giao dịch lên 302 điểm giao dịch, và ACB tăng thêm 1 điểm lên 389 điểm giao dịch.

Xét về số lượng các điểm giao dịch, nhóm ngân hàng Big4 vẫn đang chia nhau 4 vị trí dẫn đầu, lần lượt là Agribank, BIDV, VietinBank, và Vietcombank.

Trong khối ngân hàng tư nhân, LPBank dẫn đầu về mạng lưới hoạt động với 566 chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước. Ngoài ra, LPBank còn được hỗ trợ bởi trên 500 điểm giao dịch bưu điện trên cả nước.

Ngoài LPBank, chỉ có Sacombank đang sở hữu trên 500 điểm giao dịch trong mạng lưới các chi nhánh và phòng giao dịch của ngân hàng.

Hiện có 7 ngân hàng sở hữu dưới 100 điểm giao dịch, bao gồm: NCB, BaoVietBank, Bac A Bank, VCBNeo, GPBank, Saigonbank, và PGBank.