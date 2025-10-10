Ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.253 ở loại hình xổ số Power 6/55 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) diễn ra tối 9/10, hội đồng quay thưởng đã tìm thấy 1 vé số trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá gần 37 tỷ đồng.

Tấm vé số trúng giải Jackpot 1 vào tối 9/10 chứa dãy số 07 - 11 - 21 - 22 - 39 - 42.

Theo thông tin từ Vietlott, tấm vé số trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá gần 37 tỷ đồng tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.253 ở loại hình xổ số Power 6/55 được bán ra tại Thanh Hóa.

Tấm vé số trúng độc đắc Vietlott gần 37 tỷ đồng được bán ra ở Thanh Hóa. Ảnh: Vietlott

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 1 này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, số tiền mà người chơi trúng giải Jackpot này nhận về là hơn 33 tỷ đồng.

Trước đó, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.249 ở loại hình xổ số Power diễn ra vào tối 30/9, Vietlott tìm được 1 vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 1 giá trị hơn 179 tỷ đồng. Tấm vé này được bán ra ở Đà Nẵng.

Cũng tại kỳ quay số này, Vietlott còn xác định có 2 vé số Power 6/55 được phát hành ở tỉnh An Giang và Đồng Tháp, cùng trúng giải Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7,5 tỷ đồng.