Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, vào kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.251 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (4/10), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 là 33.319.528.500 đồng (hơn 33,3 tỷ đồng). Nhưng không có vé số nào trúng giải độc đắc này.

Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott xác định có 1 vé số đã trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.192.409.200 đồng (gần 3,2 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.251 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay là 22 - 33 - 35 - 36 - 38 - 40 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 07.

Vietlott tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá gần 3,2 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Vé số trúng Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số của giải Jackpot 1 và số còn lại trùng với con số may mắn mà Vietlott chọn ngẫu nhiên.

Giải Jackpot 1 hôm nay chứa dãy số 22 - 33 - 35 - 36 - 38 - 40. Vé số trúng Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số trên và số 07.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 hôm nay sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, số tiền mà người chơi trúng Jackpot 1 nhận về là gần 2,9 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.251 này, Vietlott cũng tìm được 9 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 559 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 11.218 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Gần đây, hội đồng quay thưởng của Vietlott liên tiếp tìm được vé số trúng độc đắc tiền tỷ.

Cách đây 2 hôm, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.250 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối 2/10, Vietlott tìm được 1 vé số trúng độc đắc Jackpot 2 gần 3,2 tỷ đồng. Vé số này được bán ra tại TPHCM.

Trước đó, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.249 ở loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối 30/9, Vietlott cũng tìm thấy 1 vé số trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 179 tỷ đồng. Tấm vé số trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 179 tỷ đồng này được bán ra tại thành phố Đà Nẵng.

Cũng tại kỳ quay lần thứ 1.249 ở loại hình xổ số Power 6/55, Vietlott còn tìm được 2 vé số cùng trúng giải Jackpot 2 với tổng trị giá hơn 7,5 tỷ đồng.

Vietlott cho hay 2 tấm vé số trúng thưởng Jackpot 2 này được bán ra tại tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp.