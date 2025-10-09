Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.253 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (9/10), Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 là 36.773.066.100 đồng (gần 37 tỷ đồng). Đáng chú ý, có 1 vé số đã trúng giải độc đắc này.

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.253 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay là 07 - 11 - 21 - 22 - 39 - 42 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 40.

Dãy số của giải Jackpot 1 hôm nay là 07 - 11 - 21 - 22 - 39 - 42. Vé số trúng giải Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số trên và số 40.

Vietlott lại tìm ra 1 vé số trúng độc đắc gần 37 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Nhưng trong kỳ quay hôm nay, Vietlott chưa tìm thấy tấm vé số nào trúng giải Jackpot 2.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành khi lĩnh thưởng.

Theo đó, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 1 hôm nay sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương gần 3,68 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.253 này, Vietlott đã tìm ra 4 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 761 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 14.080 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng. Quá thời hạn trên, giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.