UBND TP Hà Nội vừa quyết định cho phép Tập đoàn Geleximco chuyển nhượng một phần dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City) cho CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group). Lô đất có ký hiệu VP1 thuộc khu đô thị Thành phố Giao lưu, phường Phú Diễn (Hà Nội), giáp trụ sở Bộ Công an.

Diện tích chuyển nhượng hơn 1,4ha, trong đó tổng diện tích sàn xây dựng gần 95.000m2. Khu đất này có chức năng văn phòng, thương mại dịch vụ và văn phòng lưu trú (officetel) với chiều cao 30-35 tầng, bố trí ba hầm, mật độ xây dựng 46%.

Tổng mức đầu tư phần dự án chuyển nhượng khoảng 2.850 tỷ đồng. Việc chuyển nhượng dự kiến hoàn thành trong quý IV năm nay.

Một góc khu đô thị An Bình City. Ảnh: Hồng Khanh

Hiện lô đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chưa xây dựng công trình.

UBND TP Hà Nội yêu cầu hai bên hoàn tất việc ký hợp đồng chuyển nhượng và bàn giao phần dự án trong 60 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Geleximco chịu trách nhiệm bàn giao hồ sơ, giải quyết quyền lợi các đối tác, khách hàng liên quan; hoàn thành nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có); phối hợp khớp nối hạ tầng với tổng thể dự án.

Thaco Group có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ chủ đầu tư đối với phần dự án nhận chuyển nhượng, đảm bảo tiến độ, mục tiêu và quy hoạch đã được duyệt.

Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Cục Thuế Hà Nội giám sát việc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng, kiểm tra giá trị chuyển nhượng, đảm bảo công khai, minh bạch, không thất thoát tài sản Nhà nước.