Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phải 2 lần tạm dừng toàn bộ hoạt động cất và hạ cánh do phát hiện thiết bị bay không người lái (UAV/drone) xuất hiện trái phép trong vùng tĩnh không sân bay vào chiều tối 11/8.

Việc tạm ngưng khai thác hơn 2 giờ đã ảnh hưởng dây chuyền diện rộng, làm thay đổi kế hoạch của hàng chục chuyến bay cùng hàng nghìn hành khách.

Kíp trực Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất tổ chức điều hành hoạt động bay trong sự cố tối 11/8. Ảnh: VATM

Hai lần ngưng trệ, hơn 50 chuyến bay phải bay chờ

Theo diễn biến vụ việc, lúc 17h34 ngày 11/8, phi công chuyến bay VJ601 (Cam Ranh - TPHCM) phát hiện drone ở độ cao khoảng 3.000 ft (gần 900m), cách sân bay 10 dặm. Đến 18h14, chuyến bay 3S621 vừa cất cánh đi Hà Nội tiếp tục phát hiện drone cách tàu bay 500m ở độ cao 1.800 ft. Đến 18h28, sân bay thông báo tạm dừng mọi hoạt động cất - hạ cánh lần thứ nhất và khôi phục lúc 19h16.

Tuy nhiên, đến 19h40, drone tiếp tục xuất hiện ở hướng tây - tây nam, buộc Tân Sơn Nhất phải đình chỉ khai thác lần hai. Phải đến 20h34, hoạt động hàng không mới hoàn toàn trở lại bình thường.

Số liệu chính thức từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) ghi nhận sự việc đã ảnh hưởng trực tiếp đến 73 chuyến bay. Để ứng phó, VATM đã kích hoạt đồng thời các giải pháp điều hành tại sân bay và quản lý luồng không lưu (ATFM). Trung tâm Quản lý luồng không lưu đã cấp giờ cất cánh tính toán (CTOT) cho 71 chuyến bay có kế hoạch đến Tân Sơn Nhất nhằm điều tiết lưu lượng từ xa.

Đáng chú ý, cơ quan điều hành đã triển khai biện pháp tạm dừng cất cánh tại sân bay đi (Ground Stop) và giữ tàu bay tại mặt đất (Ground Delay Program), điều chỉnh năng lực tiếp thu của Tân Sơn Nhất từ 0 chuyến/giờ lên 24 chuyến/giờ khi điều kiện cho phép. Thống kê cho thấy có hơn 50 chuyến bay phải bay chờ trên không, trong đó 27 chuyến bay đã phải chuyển hướng hoặc hạ cánh xuống sân bay dự bị (3 chuyến xin hạ cánh ưu tiên do lượng nhiên liệu xuống thấp).

Ngoài các biện pháp trong nước, VATM còn chủ động liên hệ với các trung tâm điều phối luồng không lưu khu vực như Bangkok (Thái Lan) và Sanya (Trung Quốc) để thông báo tình hình và phối hợp điều tiết các chuyến bay quốc tế.

Hành khách xáo trộn lịch trình, vất vả giữa đêm

Sự cố khiến khoảng 12.000 lượt hành khách bị ảnh hưởng lịch trình. Đáp xuống Tân Sơn Nhất lúc gần 22h sau khi chuyến bay VJ377 bị điều hướng sang Buôn Ma Thuột để chờ đợi, anh Hoàng Việt (TPHCM) cho biết việc trễ gần 2 giờ làm xáo trộn toàn bộ công việc đã sắp xếp.

Hàng nghìn hành khách chật vật xoay xở khi hàng loạt chuyến bay bị ảnh hưởng. Ảnh: TK

Trong khi đó, anh Phan Thanh Nhơn (quê Cà Mau) cùng gia đình 5 người (có 2 trẻ nhỏ) đi từ Hải Phòng về TPHCM bị trễ chuyến hơn 40 phút, dẫn đến lỡ xe khách về quê. "Gia đình tôi phải hủy vé xe cũ, chật vật tìm phương tiện khác để về quê giữa đêm. Đi cùng con nhỏ thực sự rất vất vả", anh Nhơn chia sẻ.

Theo VATM, sự việc cho thấy nguy cơ lớn từ drone đối với an toàn hàng không. Nhằm ngăn ngừa các rủi ro tương tự trong tương lai, VATM cho biết sẽ tiếp tục rà soát phương án ứng phó, tăng cường huấn luyện kiểm soát viên không lưu và đề xuất các giải pháp công nghệ để nâng cao năng lực phát hiện, cảnh báo sớm UAV trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ siết chặt phối hợp thông tin giữa tổ lái, kiểm soát viên không lưu và các lực lượng chức năng để duy trì hoạt động khai thác an toàn, ổn định.