Hài lòng khi xem vai diễn điện ảnh đầu tiên

Chiều 5/2, tại buổi ra mắt phim Mùi phở dành riêng cho báo chí và truyền thông tại TPHCM, NSƯT Xuân Hinh đã có những giây phút xúc động khi lần đầu tiên xem tác phẩm điện ảnh đầu tay.

Trả lời câu hỏi của VietNamNet, đạo diễn Minh Beta chia sẻ, khi buổi chiếu kết thúc, anh hơi lo lắng và nóng ruột khi hỏi NSƯT Xuân Hinh về cảm nhận. Câu trả lời của nghệ sĩ chỉ gọn trong một từ: "Được".

Đạo diễn Minh Beta bày tỏ thêm: "Thực ra, nghệ sĩ Xuân Hinh hơi giống hình ảnh của một người cha, một người chú đối với tôi.

NSƯT Xuân Hinh

Trong suốt buổi chiếu, đạo diễn âm thầm quan sát và nhận thấy NSƯT Xuân Hinh tận hưởng bộ phim, thậm chí có những khoảnh khắc nghệ sĩ khóc nhẹ khi nhập tâm với những diễn biến của phim.

NSƯT Xuân Hinh bày tỏ mục đích ông tham gia dự án là uống nước nhớ nguồn, tri ân văn hóa dân tộc và các bậc tiền nhân. Với 50 năm hoạt động nghệ thuật, ông muốn lưu lại những dấu ấn và lan tỏa môn nghệ thuật điện ảnh tổng hợp đến khán giả khắp cả nước.

4 năm ấp ủ tác phẩm về văn hóa dân tộc

Đạo diễn Minh Beta tiết lộ từ khi bắt tay thực hiện dự án đến nay đã trải qua nhiều năm với quy trình sản xuất kỹ lưỡng. Anh dành 2 năm để hoàn thiện kịch bản, trong đó có làm việc với biên kịch Cù Trọng Xoay, sau đó là 1 năm tiền kỳ và quay phim đúng mùa Tết để đảm bảo bối cảnh chân thực nhất.

Đạo diễn tâm sự: "Sau lần quay đầu tiên 25 ngày, tôi kéo dài ra 45 ngày để hoàn thành hết mọi điều mà tôi mong muốn. Sau đó tôi còn có 4 lần quay thêm bổ sung trong suốt 1 năm vừa qua".

Các diễn viên của phim "Mùi phở".

Phim Mùi phở quy tụ dàn diễn viên đại diện cho cả 2 miền Nam Bắc. Đạo diễn Minh Beta muốn có một người đại diện giỏi nhất của Việt Nam và nghĩ ngay đến Xuân Hinh - người đi vào tâm thức của rất nhiều thế hệ Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Bên cạnh NSƯT Xuân Hinh, Thu Trang được chọn đại diện cho miền Nam với năng lực diễn xuất được thừa nhận và sức hút với khán giả.

Khi được hỏi về lo ngại phim tập trung văn hóa phía Bắc có khó tiếp cận khán giả miền Nam?, Minh Beta khẳng định: "Một tác phẩm, một bộ phim có giá trị và truyền tải được những cảm xúc chân thật của nhân vật, của con người nó sẽ chạm được đến trái tim của khán giả, dù họ có ở đâu".

Anh nhấn mạnh, khán giả Việt Nam vẫn thường xuyên xem những bộ phim nước ngoài chất lượng và nhiều năm qua cũng có những phim hoàn toàn dành cho miền Nam nhưng khán giả miền Bắc vẫn yêu thích.

NSƯT Xuân Hinh chia sẻ: "Văn hóa dân tộc và ẩm thực là của quý của Việt Nam. Phim là như mâm cơm có nhiều món ăn. Ở miền Nam cũng có những món ăn ngon mà người Bắc rất thích. Người Bắc cũng có những món mà người Nam thích".

Đạo diễn Minh Beta.

Đạo diễn Minh Beta tiết lộ sau buổi ra mắt ở Hà Nội ngày 9/2, ngày 10-11/2, phim sẽ có một đợt tri ân cho các đại gia đình Việt Nam trong 2 ngày ở nhiều rạp chiếu để mọi người có thể mời ông bà cha mẹ đại gia đình cùng đến xem phim. Đây được xem là một chiến dịch độc đáo chưa từng có trong mùa phim Tết.

Về câu hỏi doanh thu, Minh Beta bày tỏ: "Phim nào thắng, cuối cùng tôi cũng là người chiến thắng. Mỗi phim đều có được khán giả riêng và chúng tôi thu hút được một lượng khán giả lớn đến rạp, có nghĩa là ngành điện ảnh Việt Nam đang đi lên, rạp chiếu của tôi cũng được lợi".

Anh cũng nhấn mạnh việc làm phim xuất phát từ tình yêu với nghệ thuật thứ 7 và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam sau hơn 10 năm xây dựng chuỗi rạp riêng phục vụ hàng triệu khán giả mỗi năm.

