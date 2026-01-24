Tập phát sóng đặc biệt của Khách sạn 5 sao trên VTV3 vào trưa 25/1 mang đến cuộc gặp gỡ đầy thú vị giữa NSƯT Xuân Hinh và đạo diễn Quang Minh - hai thế hệ sáng tạo, hai ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau nhưng cùng chung một mạch văn hóa Việt.

Trong Mùi phở, sự xuất hiện của NSƯT Xuân Hinh sẽ mang đến một lớp ký ức rất Việt: mộc mạc, đời thường, không cần nhiều thoại nhưng đủ để gợi lên hương vị gia đình, thói quen sinh hoạt và chiều sâu văn hóa. Dưới góc nhìn của đạo diễn Quang Minh, phở không chỉ là món ăn mà trở thành chất dẫn của ký ức - nơi tiếng cười, sự từng trải và đời sống lặng lẽ hòa vào nhau.

Xuân Hinh và Minh Beta tại "Khách sạn 5 sao".

Tại Khách sạn 5 sao, khán giả sẽ được nghe hai nghệ sĩ chia sẻ về cơ duyên hợp tác trong Mùi phở, cách một vai diễn dân gian bước vào phim ảnh đời sống và hành trình giữ gìn bản sắc Việt qua những hình thức nghệ thuật khác nhau.

"Anh Xuân Hinh cầu kỳ, khó tính để thuyết phục tham gia bất cứ dự án nào cũng phải mất rất nhiều công sức", Minh Beta chia sẻ. "Nói đến chèo là nghĩ đến Xuân Hinh", giọng ca được yêu thích trong Bắc Bling nói. Vì thế không ai nghĩ ông lại góp mặt trong phim Mùi phở ra rạp Tết này trong vai ông Mùi với tư cách diễn viên ở tuổi 66.

Xuân Hinh đóng phim ở tuổi 66.

Với NSƯT Xuân Hinh, vai diễn trong Mùi phở không cần nhiều tiếng cười quen thuộc mà là sự tiết chế, từng trải - một hình ảnh rất đời của người Việt giữa nhịp sinh hoạt thường ngày. Với đạo diễn Quang Minh, đó là lựa chọn có chủ đích để chất dân gian, sự từng trải và khí chất đời sống của Xuân Hinh tự nhiên hòa vào ngôn ngữ phim ảnh. Một người kể chuyện bằng tiếng cười dân gian đi cùng nhiều thế hệ. Một người kể chuyện bằng điện ảnh đời sống, chọn nhịp chậm và cảm xúc làm trung tâm.

Tại Khách sạn 5 sao, hai nghệ sĩ cùng chia sẻ về cơ duyên hợp tác, về cách văn hóa dân gian bước vào điện ảnh hiện đại.

Hai nhân vật chính trong "Khách sạn 5 sao".

NSƯT Xuân Hinh nổi tiếng với hài Tết vào mỗi dịp Xuân về nhưng đây là lần đầu tiên trong hơn 40 năm sự nghiệp làm nghề, ông nhận lời đóng phim điện ảnh. Vì vậy trong Khách sạn 5 sao, Xuân Hinh không chỉ chia sẻ những câu chuyện về nghề, về cuộc sống mà còn về vai diễn đầu tiên của mình với tư cách diễn viên. Sẽ có nhiều câu chuyện lần đầu được Xuân Hinh tiết lộ với khán giả trên sóng VTV.

Ảnh, clip: VTV