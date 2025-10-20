Dù vậy, nỗi sợ về “AI tổng quát” (AGI) - dạng trí tuệ nhân tạo có khả năng ngang hoặc vượt con người - phần lớn chỉ là cường điệu và chiêu trò tiếp thị, thay vì nguy cơ thực sự đang đến gần.

Từ Hawaii đến New Zealand: “Bảo hiểm tận thế” của giới tỷ phú

Mark Zuckerberg được cho là đang xây một khu phức hợp khổng lồ ở Hawaii, gồm cả hầm ngầm kiên cố, dù ông phủ nhận đây là hầm trú ẩn cho ngày tận thế. Trong khi đó, Reid Hoffman, đồng sáng lập LinkedIn, thừa nhận sở hữu các bất động sản “bảo hiểm tận thế” tại New Zealand - nơi được giới siêu giàu coi là điểm trú ẩn an toàn nhất hành tinh.

Những động thái này làm dấy lên câu hỏi: liệu họ đang chuẩn bị cho thảm họa AI, biến đổi khí hậu, chiến tranh hạt nhân hay chỉ đơn giản là muốn chứng tỏ đẳng cấp và sự thận trọng?

Thiết kế bên trong một hầm trú ẩn. Ảnh: Terravivos/Observer Design

Một số người trong Thung lũng Silicon, thậm chí chính những người phát triển AI, thực sự sợ hãi công nghệ mình tạo ra. Đồng sáng lập OpenAI Ilya Sutskever từng nói: “Chúng tôi chắc chắn sẽ xây hầm trú ẩn trước khi tung ra AGI”.

Theo những người tin vào kịch bản tận thế AI, khi AGI xuất hiện, nó có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và đe dọa loài người. Tuy nhiên, các nhà khoa học như Giáo sư Wendy Hall (Đại học Southampton) khẳng định điều đó vẫn còn rất xa. “Công nghệ AI hiện nay rất ấn tượng”, bà chia sẻ, “nhưng nó còn lâu mới đạt đến trí thông minh con người”.

AI ngày nay chỉ biết phân tích dữ liệu, bắt chước tư duy và dự đoán từ ngữ, chứ không có ý thức hay cảm xúc. Vì vậy, theo bà Hall, nói về AGI sắp ra đời chủ yếu là chiêu trò gây chú ý hoặc cách để thu hút vốn đầu tư.

Khi nỗi sợ trở thành biểu tượng xa xỉ

Một số chuyên gia cho rằng, việc giới siêu giàu “chuẩn bị cho tận thế” là sự kết hợp giữa nỗi sợ mất kiểm soát công nghệ và biểu tượng địa vị. Xây hầm trú ẩn không chỉ để sinh tồn mà còn để thể hiện sự khác biệt và quyền lực trong một thế giới đầy biến động.

Tuy nhiên, giới khoa học đồng thuận rằng AGI hay “siêu trí tuệ” vẫn còn xa vời và thay vì lo xây hầm trú ẩn, con người nên quan tâm đến những vấn đề trước mắt hơn: thiên vị thuật toán, tin giả, mất việc và quyền lực tập trung trong tay các tập đoàn công nghệ.

Như Giáo sư Neil Lawrence nhận định, khái niệm “AI tổng quát” là phi thực tế. Ông so sánh AGI giống như tưởng tượng ra một ‘phương tiện tổng quát’ có thể vừa bay, vừa đi, vừa bơi - điều không tồn tại.

(Theo Interesting Engineering)