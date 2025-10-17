Nhân vật trung tâm là Chen Zhi, 38 tuổi, sinh tại Trung Quốc, quốc tịch Campuchia, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group.

Cùng với đồng phạm bị cáo buộc là Qiu Wei Ren, Chen bị cho là đã điều hành một mạng lưới lừa đảo tình cảm và đầu tư quy mô công nghiệp, chiếm đoạt hàng tỷ bảng Anh từ hàng nghìn nạn nhân ở Anh, Mỹ và khắp thế giới.

Theo các công tố viên Mỹ, riêng Chen đã tích lũy khối tài sản hơn 11 tỷ bảng Anh, sở hữu một dinh thự trị giá 12 triệu bảng tại Bắc London, cao ốc văn phòng 100 triệu bảng ở trung tâm tài chính City of London, cùng 17 căn hộ tại New Oxford Street và Nine Elms, Nam London.

Chen Zhi, doanh nhân 38 tuổi quốc tịch Campuchia đang bị truy tố quốc tế. Ảnh: princegroupchenzhi

Một phần tiền được dùng để mua du thuyền, máy bay riêng, đồng hồ xa xỉ, biệt thự nghỉ dưỡng và một bức tranh Picasso thông qua nhà đấu giá ở New York.

Mỹ và Anh cáo buộc Prince Group chỉ là “vỏ bọc cho đế chế tội phạm xuyên quốc gia”.

Luật sư Joseph Nocella, thuộc Văn phòng Công tố quận Đông New York, tuyên bố: “Theo cáo buộc, bị đơn đã điều hành một trong những hoạt động lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử, tiếp tay cho một ngành công nghiệp phi pháp đang bùng phát như dịch bệnh”.

Tập đoàn Prince Group được cho là tập trung vào lĩnh vực bất động sản, tài chính và dịch vụ tiêu dùng tại hơn 30 quốc gia.

Tuy nhiên, các công tố viên Mỹ cáo buộc, trên thực tế, chúng đã bí mật buôn người và cưỡng bức hàng trăm lao động làm việc trong các khu phức hợp để thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến, bao gồm cả các vụ “lừa tình” (romance scam).

Cảnh sát xuất hiện tại một tài sản của Chen ở Avenue Road ở St John's Wood, phía bắc London hôm 14/10. Ảnh: Telegraph

Những khu phức hợp này bị mô tả như “trại lao động cưỡng bức”, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, với ký túc xá lớn nơi nạn nhân bị giam giữ và ép buộc làm việc.

Theo công tố viên Mỹ, Chen trực tiếp tham gia quản lý các cơ sở này và lưu giữ tài liệu về các “trại điện thoại” - những trung tâm gọi điện tự động sử dụng hàng triệu số điện thoại để thực hiện hành vi lừa đảo.

“Tài liệu cho thấy bị cáo (Chen) đã trực tiếp sử dụng bạo lực với những người bị giam trong trại và sở hữu hình ảnh mô tả các phương thức trừng phạt tàn bạo, bao gồm cả ảnh chụp các vụ đánh đập và tra tấn”, phía công tố nêu. “Bị cáo còn liên lạc trực tiếp với cấp dưới để chỉ đạo trừng phạt những người ‘gây rối’ - có trường hợp ông ta nhấn mạnh ‘không được đánh chết’ nạn nhân”.

Ngoài ra, Chen cùng các cộng sự bị cáo buộc đã lợi dụng ảnh hưởng chính trị tại nhiều quốc gia để bảo vệ mạng lưới tội phạm, hối lộ quan chức nhằm né tránh sự truy quét của cơ quan thực thi pháp luật.

Các công tố viên cũng cho biết nhóm này đã sử dụng những kỹ thuật rửa tiền tinh vi thông qua tiền điện tử để che giấu nguồn gốc tài sản phạm pháp.

Theo Bộ Ngoại giao Anh, các kế hoạch lừa đảo của Prince Group đã nhắm đến nạn nhân trên khắp thế giới, với sự hỗ trợ của các mạng lưới địa phương.

Hình thức phổ biến là xây dựng các mối quan hệ trực tuyến nhằm dụ dỗ nạn nhân đầu tư ngày càng nhiều tiền vào các dự án tiền điện tử giả mạo.

Số tiền chiếm đoạt sau đó được rửa thông qua hệ sinh thái tài chính phức tạp gồm các công ty bình phong và nền tảng cờ bạc trực tuyến.

10 Fenchurch St, một bất động sản thương mại ở London được Chen mua với giá 95 triệu bảng Anh cách đây 5 năm. Ảnh: Telegraph

Cũng theo Bộ Ngoại giao Anh, các “trung tâm lừa đảo” ở Campuchia, Myanmar và nhiều quốc gia trong khu vực thường tuyển dụng lao động bằng các quảng cáo việc làm giả, dụ dỗ người nước ngoài đến làm việc tại những sòng bạc bỏ hoang hoặc khu phức hợp được xây dựng riêng.

Khi đến nơi, họ bị tước hộ chiếu và ép buộc thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến dưới sự đe dọa tra tấn hoặc bạo lực.

Ngày 14/10, chính phủ Anh và Mỹ đồng loạt áp đặt lệnh trừng phạt đối với Chen Zhi và các cộng sự, đóng băng tài sản tại London và thu giữ 15 tỷ USD Bitcoin từ các ví điện tử.

Prince Group và công ty con trong lĩnh vực giải trí - khách sạn tại Sihanoukville (Campuchia) cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt. Chen hiện đang ẩn náu tại nơi chưa xác định. Nếu bị kết án tại Mỹ, hắn đối mặt mức án tối đa 40 năm tù.

Theo Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper, “Những kẻ chủ mưu đứng sau các trung tâm lừa đảo khủng khiếp này đang hủy hoại cuộc đời của vô số người yếu thế và biến các ngôi nhà ở London thành kho chứa tiền bẩn”.

Báo cáo năm 2023 của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) cho biết hàng trăm nghìn người ở Đông Nam Á đang bị ép buộc tham gia các hoạt động phi pháp, từ lừa đảo tình cảm, gian lận tiền mã hóa đến cờ bạc trực tuyến.

Đầu năm nay, cảnh sát Campuchia đã giải cứu 215 lao động nước ngoài khỏi một “trung tâm lừa đảo” ở phía tây bắc nước này.

Bà Cooper nói thêm: “Trong nhiều năm, các mạng lưới này đã vận hành một mô hình kinh doanh ghê tởm - cưỡng ép người di cư làm việc trong các trung tâm lừa đảo, đánh cắp tiền của người dân khắp thế giới, rồi dùng số tiền đó để mua bất động sản tại London”.

Giới chức Mỹ gọi đây là “một trong những vụ gian lận đầu tư lớn nhất lịch sử”, còn truyền thông Anh xem nó là “biểu tượng của dịch bệnh lừa đảo toàn cầu – scamdemic” đang bùng phát khắp châu Á.

(Theo Bloomberg, Telegraph)