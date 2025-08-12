Sáng 12/8, hệ thống loa phát thanh tại ga Cát Linh (tuyến Cát Linh - Hà Đông) bất ngờ thông báo về việc cấm hành khách mang xe đạp điện lên tàu để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, áp dụng từ ngày 12/8. Thông tin này lập tức khiến nhiều hành khách thường xuyên sử dụng xe đạp gấp kết hợp với tàu điện tỏ ra hoang mang.

Tuy nhiên, trưa cùng ngày, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) đã khẳng định thông tin trên là một sự nhầm lẫn.

"Cho đến nay (12/8), Hà Nội Metro chưa ban hành bất kỳ quy định nào liên quan đến việc cấm hành khách mang xe đạp gấp có gắn pin Lithium lên tàu trên các tuyến đường sắt đô thị", lãnh đạo Hà Nội Metro nhấn mạnh.

Hà Nội chưa cấm mang xe đạp điện gấp lên metro. Ảnh: Hoàng Qúy

Nguyên nhân của sự cố được xác định là do một số cán bộ, nhân viên chưa quán triệt đầy đủ chỉ đạo trong quá trình nghiên cứu chính sách nên đã thông báo sai, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách.

"Hà Nội Metro xin chân thành xin lỗi quý khách, đặc biệt là những hành khách mang xe đạp gấp sử dụng pin Lithium, vì sự bất tiện khi đi tàu vào buổi sáng nay", đại diện Hà Nội Metro nói.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lãnh đạo công ty đã yêu cầu các ga tiếp tục phục vụ hành khách mang xe đạp gấp (bao gồm cả loại có gắn pin Lithium) cho đến khi có quy định chính thức.

Dù vậy, phía Hà Nội Metro cũng cho biết, qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, hầu hết các hệ thống đường sắt đô thị trên thế giới đều cấm hoặc có quy định rất khắt khe với xe đạp có pin Lithium. Do đó, đơn vị khuyến khích hành khách hạn chế sử dụng loại xe này, đặc biệt trong giờ cao điểm, để giảm thiểu rủi ro cháy nổ.