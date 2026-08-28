Chính xác

Ở Việt Nam, cá chuồn được tìm thấy và khai thác nhiều ở vùng biển các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Gia Lai (Bình Định cũ), Khánh Hòa...

Thân cá thon dài, xanh biếc, vây ngực và vây lưng rất lớn giúp cá có thể bay.

Khi gặp nguy hiểm, chúng phóng lên khỏi mặt nước bằng cách xòe rộng vây ngực và đuôi trông như đôi cánh, bay đi một đoạn ngắn vài mét trước khi gập vây lại và trở về nước.

Cá chuồn có nhiều loại như cá chuồn mang giang, xương mềm chuyên để nấu canh chua.

Cá chuồn cồ hay còn gọi là chuồn gành, lớn gần bằng bắp tay, mắt xanh, có đôi cánh dài, thịt ngọt thường được dùng làm nguyên liệu nấu bún, kho. Cá chuồn hột mít, như tên gọi, rất nhỏ con. Cá chuồn xanh mềm có da xanh, thịt mềm, ít vảy…

Ảnh: Bếp bên sườn đồi