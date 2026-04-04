Theo The Healthy, chúng ta chăm sóc cây cối bằng cách đảm bảo ánh sáng và đất phù hợp để chúng phát triển nhưng thực tế cho thấy cây cũng đang chăm sóc lại con người. Các nhà khoa học trong lĩnh vực sinh học và hóa học phát hiện một số loài thực vật có khả năng làm sạch không khí trong nhà một cách hiệu quả.

Một nghiên cứu của Đại học Seville (Tây Ban Nha) cho thấy một “bức tường xanh” - cách bố trí cây trồng theo chiều dọc - có thể giảm các chất ô nhiễm không khí trong nhà tới 90% hoặc hơn chỉ trong vòng 24 giờ. Đáng chú ý, chỉ sau 15 phút tiếp xúc với chất ô nhiễm, các cây đã giảm từ 24% đến 40% các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi - nhóm chất độc hại thường tồn tại trong không khí.

Cây lan ý dễ trồng có tác dụng lọc không khí. Ảnh: Ban Mai

Các tác giả đã thử nghiệm 5 loài cây gồm: lan ý, thài lài tía, trầu bà lá tim, vảy ốc và lan chi. Mỗi cây được đặt trong một buồng kính kín, sau đó đưa vào các chất ô nhiễm như formaldehyde, sulfur dioxide và nitrogen dioxide. Đây là những hóa chất phổ biến trong đời sống hằng ngày, thường phát tán từ đồ nội thất, sản phẩm tẩy rửa, vật liệu xây dựng trong nhà và văn phòng. Nhiều nghiên cứu cho thấy chúng có liên quan đến các nguy cơ sức khỏe, bao gồm một số loại ung thư.

Kết quả cho thấy cả năm loài cây đều có hiệu quả rõ rệt trong việc giảm ô nhiễm. Trong đó, lan ý là loài nổi bật hơn cả khi thể hiện khả năng giảm nitrogen dioxide nhanh và mạnh. Đây cũng là loại cây cảnh phổ biến, có giá bán tương đối phải chăng và dễ tìm trên thị trường.

Một điểm quan trọng của nghiên cứu là khả năng làm sạch không khí của các cây không giảm theo thời gian. Điều này cho thấy mô hình “bức tường xanh” có thể mang lại lợi ích bền vững chứ không chỉ là hiệu quả tức thời. Ngoài ra, các loài cây được nghiên cứu đều tương đối dễ chăm sóc và được bày bán rộng rãi tại các cửa hàng cây cảnh, trung tâm làm vườn cũng như siêu thị.

Dù nghiên cứu được thực hiện trong điều kiện kiểm soát, kết quả này góp phần củng cố thêm các bằng chứng về lợi ích sức khỏe khi con người sống gần gũi với thiên nhiên. Một nghiên cứu gần đây thậm chí cho thấy hầu hết những người sống thọ đến 100 tuổi đều có chung sở thích làm vườn.

Phát hiện này cũng gợi ý rằng việc tặng một chậu cây cho người thân, bạn bè đang ốm không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn có thể góp phần hỗ trợ quá trình hồi phục sức khỏe.