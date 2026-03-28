Tỏi là một loại rau dạng củ thuộc họ hành, thường được dùng để tạo hương vị cho món ăn và từ lâu đã xuất hiện trong y học cổ truyền. Theo Verywell Health, dưới đây là một số tác dụng của tỏi với sức khỏe:

Huyết áp có thể giảm

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Australia, một trong những tác động đáng chú ý của tỏi là khả năng hỗ trợ hạ huyết áp. Việc bổ sung tỏi có thể giúp giảm đáng kể cả huyết áp tâm thu và tâm trương, đặc biệt ở những người bị tăng huyết áp. Tỏi chứa các chất chống oxy hóa giảm tổn thương tế bào, qua đó góp phần duy trì cấu trúc và chức năng của mạch máu. Bên cạnh đó, các hợp chất chứa lưu huỳnh trong tỏi hoạt động như chất giãn mạch tự nhiên, làm giảm áp lực lên thành mạch và hỗ trợ hạ huyết áp.

Tỏi là loại gia vị quen thuộc trong gian bếp các gia đình Việt Nam. Ảnh: Ban Mai

Cholesterol có thể giảm

Nhiều nghiên cứu cho thấy tỏi có thể góp phần làm giảm cholesterol toàn phần, cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL) và triglyceride. Tác dụng này đến từ nhiều cơ chế khác nhau. Trước hết, tỏi có khả năng ức chế quá trình tổng hợp cholesterol tại gan, giảm hấp thu cholesterol ở ruột và tăng cường đào thải cholesterol ra khỏi cơ thể. Nhờ những cơ chế này, mức cholesterol toàn phần và LDL có xu hướng giảm, đặc biệt ở những người có nồng độ cholesterol cao từ trước.

Quá trình vôi hóa mảng bám có thể chậm lại

Việc bổ sung tỏi cũng có thể làm chậm quá trình tích tụ mảng bám trong động mạch. Đây là yếu tố quan trọng vì sự tích tụ mảng bám, hay còn gọi là xơ vữa động mạch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và các biến cố tim mạch nghiêm trọng. Khi mảng bám tích tụ theo thời gian, lòng mạch bị thu hẹp, khiến huyết áp tăng và cản trở dòng máu lưu thông trong cơ thể. Việc làm chậm quá trình này có ý nghĩa tích cực đối với việc bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.

Mạch máu có thể khỏe mạnh hơn

Tỏi còn có thể cải thiện chức năng của lớp nội mô - lớp tế bào lót bên trong thành mạch máu - cũng như hỗ trợ vi tuần hoàn. Nhờ đó, mạch máu trở nên khỏe mạnh và phản ứng linh hoạt hơn với các thay đổi trong cơ thể. Tác động này chủ yếu đến từ đặc tính chống viêm và chống oxy hóa của tỏi. Rối loạn chức năng nội mô được xem là dấu hiệu sớm của xơ vữa động mạch, vì vậy việc cải thiện chức năng này có thể góp phần giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Tỏi hỗ trợ tim mạch như thế nào?

Những lợi ích của tỏi đối với tim mạch chủ yếu đến từ các hợp chất chứa lưu huỳnh, kết hợp với các hợp chất có lợi khác như polyphenol và phytochemical. Các hợp chất chứa lưu huỳnh có khả năng ức chế các enzyme cần thiết cho quá trình tổng hợp cholesterol, từ đó làm giảm lượng cholesterol được sản xuất trong cơ thể. Ngoài ra, chúng còn có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, góp phần cải thiện hồ sơ lipid.

Nhìn chung, dù không phải là “thần dược”, việc bổ sung tỏi vào chế độ ăn hằng ngày vẫn có thể mang lại nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe tim mạch, đặc biệt khi kết hợp với lối sống lành mạnh.