Sơn thủy ngưu là một loại côn trùng phân bố chủ yếu ở các tỉnh phía bắc Trung Quốc như Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nam..., thường sinh sống tại khu vực đồng bằng và đồi thấp. Tại mỗi địa phương, loài này lại được gọi bằng một cái tên khác nhau, trang Sohu đưa tin.

Sơn thủy ngưu có ngoại hình khá đặc biệt, cơ thể chủ yếu có màu đen bóng, một số cá thể có các vệt vàng nâu ở phần bụng. Con cái thường dễ nhận biết hơn nhờ phần bụng phình to do mang nhiều trứng.

Tại nhiều địa phương ở phía bắc Trung Quốc, đây là loài côn trùng gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều người bởi chúng chỉ xuất hiện sau những cơn mưa đầu mùa hè hoặc đầu thu.

Loại côn trùng có hình dáng đặc biệt, hương vị thơm ngon. Ảnh: QQ

Ông Triệu Tường Lâm, một hộ chuyên nhân giống và nuôi sơn thủy ngưu tại thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, cho biết giá mua loài côn trùng này đang ngày càng tăng cao. Theo ông, sơn thủy ngưu cái mang trứng hiện được bán buôn với giá 760 NDT/kg (khoảng 2,94 triệu đồng), còn giá bán lẻ phổ biến khoảng 850 NDT/kg (3,29 triệu đồng).

Theo ông Triệu, trong tự nhiên, sơn thủy ngưu chỉ xuất hiện từ cuối tháng 5 đến khoảng tháng 9. Tuy nhiên, nhờ áp dụng mô hình nuôi nhân tạo tại các trang trại ở Sơn Đông và Giang Tô, loại côn trùng này hiện có thể được cung cấp liên tục từ tháng 4 đến tháng 9, kéo dài đáng kể thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Nói về hiệu quả kinh tế, ông cho biết với quy mô hiện tại, trang trại đạt lợi nhuận gộp khoảng 2 triệu NDT/năm (khoảng 7,75 tỷ đồng).

Dù vậy, người tiêu dùng rất khó tìm mua sơn thủy ngưu tại các chợ truyền thống. Theo người nuôi, sản phẩm chủ yếu được các thương lái thu mua để cung cấp cho cửa hàng đặc sản, cửa hàng chuyên bán côn trùng hoặc thực phẩm vùng núi, nên lượng lưu thông trên thị trường không nhiều.

Không chỉ đắt đỏ, sơn thủy ngưu còn được đánh giá cao nhờ hương vị đặc trưng. Loài côn trùng này có thể chế biến thành nhiều món như chiên giòn, nướng hoặc xào. Đặc biệt, con cái mang trứng được ưa chuộng hơn nhờ phần trứng có vị béo, kết cấu độc đáo.

Ông Triệu cho biết hiện số người chuyên nuôi và nhân giống sơn thủy ngưu ở Trung Quốc vẫn rất ít. Trong khi quần thể ngoài tự nhiên ngày càng suy giảm, nhu cầu thị trường lại liên tục tăng khiến nguồn cung luôn trong tình trạng khan hiếm.

Hiện trang trại của ông sở hữu hơn 200 mẫu khu nuôi và mở rộng hợp tác thêm 400 mẫu, nâng tổng diện tích lên khoảng 600 mẫu. Tuy nhiên, ông thừa nhận quy mô này vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu thị trường và phải mất ít nhất 3 năm nữa mới có thể cung ứng sản lượng lớn.