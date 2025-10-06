Cuộc thi sinh tồn mang tên “Thử thách sinh tồn rừng rậm núi Qixing” được tổ chức vào tháng 7 tại Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) - nơi nổi tiếng với phong cảnh hùng vĩ, hang động và các loài động vật hoang dã quý hiếm. Sự kiện do một công ty du lịch địa phương phối hợp với các câu lạc bộ dã ngoại tổ chức.

100 thí sinh đến từ khắp Trung Quốc được "thả" vào khu vực rừng núi xa xôi, có khí hậu thay đổi liên tục, chỉ được mang theo 1 con dao và 1 cây gậy tre. Trong 2 tháng, họ phải tự sinh tồn mà không nhận bất kỳ nguồn tiếp tế nào từ bên ngoài. Toàn bộ thử thách được phát trực tiếp trên mạng xã hội Trung Quốc.

10 thí sinh cuối cùng được phát 200g muối và một chiếc bát inox, cùng cạnh tranh giải thưởng lớn trị giá 100.000 NDT (khoảng 370 triệu đồng). Mỗi thí sinh trụ được 30 ngày sẽ nhận 6.666 NDT (khoảng 24 triệu đồng) tiền thưởng.

Sự khác biệt về ngoại hình của Dương Đông Đông sau 70 ngày thử thách. Ảnh: SCMP

Ngày 22/9, Dương Đông Đông (33 tuổi) trở thành nhà vô địch sau khi sống sót 70 ngày trong rừng rậm.

Ngay khi đặt chân vào rừng, Dương dựng một túp lều nhỏ trên sườn đồi bằng cỏ khô, dây leo, tre và đá. Anh còn xoắn sợi vải từ quần áo để làm dây thừng và đóng một chiếc ghế nhỏ bằng gỗ.

Dương đan giỏ tre để bắt cá, cua, đồng thời hái thảo mộc và trái cây rừng để duy trì sự sống. Anh cũng đặt các bẫy tự làm đơn giản để bắt chuột và côn trùng làm nguồn thực phẩm.

Mặc dù từng nhiều lần nôn ói vì ăn phải thực vật lạ, Dương vẫn cố gắng vượt qua. “Khi thức ăn khan hiếm, cảm giác lo lắng luôn xuất hiện, nhưng tôi buộc phải giữ cân bằng”, anh nói.

Nhiệt độ thấp là thử thách khắc nghiệt nhất, khi ban đêm giảm xuống dưới 10°C. Ngoài ra còn có mưa lớn, đường trơn trượt và rắn rết khiến việc sinh tồn thêm nguy hiểm.

Dương tìm kiếm thức ăn trong rừng rậm. Kinh nghiệm tích lũy từ nhỏ đã giúp anh vượt qua thử thách. Ảnh: SCMP

Để chống lạnh, Dương dùng dương xỉ bịt kín chỗ ở và đốt lửa bằng gỗ để sưởi ấm.

Khi ban tổ chức công bố kết quả, Dương đang ngồi bên đống lửa. Vỡ òa trong xúc động, anh giơ tay hét lớn: “Tôi đã vượt qua rồi!”.

Trước khi rời khỏi rừng, anh mang theo gừng, rau dại, trái cây mà mình thu hoạch được cùng những chiếc bẫy tự chế.

Theo tờ Jimu News, Dương giảm hơn 15kg trong suốt hành trình sinh tồn, nhưng vẫn giữ được tinh thần lạc quan và nói chuyện vui vẻ. Kết quả kiểm tra sức khỏe sau đó cho thấy, các chỉ số cơ thể của anh đều bình thường.

Dương Đông Đông hiện làm nghề nuôi ong và nắm cổ phần trong một công ty tổ chức tiệc cưới. Niềm đam mê thiên nhiên của anh bắt nguồn từ thời thơ ấu, khi thường theo ông nội vào rừng. “Khi còn nhỏ, tôi thường đi săn cùng ông nội. Ông dạy tôi cách đan giỏ và đặt bẫy”, Dương kể lại.

Sau chiến thắng, anh cho biết muốn chia sẻ kiến thức sinh tồn trên mạng xã hội, với mong muốn truyền cảm hứng cho mọi người khám phá và tôn trọng thiên nhiên.

Dương Đông Đông là một người đàn ông lực lưỡng trước khi vào rừng. Ảnh: SCMP

Cộng đồng mạng Trung Quốc đã dành nhiều lời khen cho anh Dương. Một người bình luận: “Thấy Dương ăn được thịt chuột và côn trùng trong khi người khác chỉ sống bằng thực vật, tôi biết anh ấy sẽ là quán quân. Tôi thật sự khâm phục người đàn ông dũng cảm này”.

Người khác viết: “Dương bước vào rừng với khát vọng chinh phục thiên nhiên, nhưng khi rời đi, anh mang theo lòng tôn kính sâu sắc”.