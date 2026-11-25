Không chỉ là loại quả giàu vitamin C quen thuộc, lá ổi còn được nhiều người sử dụng nhờ khả năng hỗ trợ hạ cholesterol và kiểm soát cân nặng.

Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, cây ổi (tên khoa học Psidium guajava), vốn gắn bó mật thiết với bữa ăn và đời sống hằng ngày. Bên cạnh giá trị dinh dưỡng từ phần quả, lá ổi ngày càng thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn bởi các tác động tích cực lên quá trình chuyển hóa lipid và đường huyết.

Xét về cơ chế giảm cholesterol, lá ổi chứa nhiều hợp chất sinh học đáng chú ý như polyphenol, flavonoid tiêu biểu là quercetin cùng tanin.

Các nghiên cứu ghi nhận chiết xuất và thành phần từ lá ổi có thể giảm hấp thu lipid tại ruột, đồng thời ức chế một số enzym tham gia chuyển hóa chất béo. Nhờ đó, lá ổi góp phần hạ LDL-cholesterol và triglycerid ở mức độ nhất định.

Uống nước trà lá ổi trong vài tuần có thể giúp giảm cholesterol. Ảnh: N. Huyền

Theo Tiến sĩ Phương, một số thử nghiệm lâm sàng quy mô nhỏ cũng cho thấy việc uống trà lá ổi trong vài tuần có thể giúp giảm cholesterol toàn phần lẫn LDL, đi kèm cải thiện nhẹ đường huyết sau bữa ăn.

Về vai trò hỗ trợ giảm cân, lá ổi không tạo ra hiệu ứng "đốt mỡ" trực tiếp mà tác động gián tiếp thông qua việc hạn chế hấp thu tinh bột và đường.

Cơ chế này giúp kìm hãm quá trình tích lũy mỡ thừa, giữ đường huyết ổn định hơn, từ đó giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ tiêu hóa nhẹ nhàng.

Chính vì vậy, lá ổi thường được nhắc đến như một giải pháp bổ trợ phù hợp cho người thừa cân đi kèm rối loạn mỡ máu nhẹ hoặc dễ tăng đường huyết sau ăn.

“Trong thực tế sử dụng, cách phổ biến nhất là dùng trà lá ổi tươi hoặc khô hãm với nước uống. Người dùng chỉ cần duy trì tần suất 1-2 lần mỗi ngày, pha ở mức vừa phải, không quá đậm đặc và kết hợp với chế độ ăn giảm mỡ để tối ưu hiệu quả chuyển hóa”, Tiến sĩ Phương nói.

Dù vậy, chuyên gia cũng lưu ý người dùng cần lưu ý trà lá ổi không thể thay thế thuốc điều trị bệnh lý mỡ máu cao hay tiểu đường. Những người hay bị táo bón, tỳ vị yếu nên sử dụng điều độ vì đặc tính của tanin, trong khi phụ nữ mang thai cần cân nhắc kỹ nếu có ý định dùng kéo dài.