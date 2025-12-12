Ngày 12/12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc siết chặt công tác bảo vệ rừng. Động thái này nhằm ứng phó với tình trạng người dân đổ xô đi tìm gỗ mán đỉa bán cho thương lái.

Thương lái thu mua gỗ mán đỉa từ 1- 3 triệu đồng/kg. Ảnh: H.N

Hiện tại, giá thu mua loại gỗ này dao động từ 1 triệu đến 3 triệu đồng/kg. Các thương lái ưu tiên loại có lõi đỏ sẫm, vân đen và nhiều dầu để phục vụ mục đích phong thủy.

Ông Nguyễn Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị cho biết mán đỉa vốn là gỗ tạp, mọc nhiều tại địa phương. Thương lái chủ yếu tìm mua phần gỗ đã hoai mục, có hình thù lạ mắt nên giao dịch này về cơ bản chưa vi phạm pháp luật.

Những khúc gỗ mán đỉa được người dân lấy từ rừng về bán cho thương lái. Ảnh: H. N

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ người dân chặt hạ cây sống để chờ mục rã rồi bán. Hành vi này sẽ cấu thành vi phạm quy định bảo vệ rừng và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Trung tâm bảo vệ rừng và di sản thế giới khẳng định đơn vị đang kiểm soát chặt các vùng núi đá vôi dù trữ lượng cây tại đây không lớn.