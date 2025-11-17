Bệnh nhân nam, 54 tuổi, bị tai nạn lao động, vết thương đứt rời 1/3 cánh tay phải. Ngay sau tai nạn, bệnh nhân được sơ cứu và chuyển khẩn cấp tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) trong “thời gian vàng”- khoảng 3 giờ sau chấn thương.

Bệnh nhân nhanh chóng hoàn thành các xét nghiệm, gây mê và được cắt lọc vết thương, kết xương, khâu nối mạch máu, gân cơ đứt, riêng các dây thần kinh bị nhổ giật được đánh dấu và xử lý ở thì 2.

Sau gần 5 giờ phẫu thuật căng thẳng, phần cánh tay đứt rời được nối thành công. Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi sát, thay băng chăm sóc tích cực. Hiện tại, bệnh nhân đã khỏe mạnh, có thể xuất viện trong một vài ngày tới.

Theo BSCKI Lê Quốc Cường, Khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật, cho biết: “Đây là một trường hợp khó, do tổn thương bị gây ra bởi máy lóc gỗ nên dập nát nặng. Ngoài ra, tổn thương bỏng kèm theo cũng là một yếu tố khiến cho ca bệnh trở nên phức tạp hơn. Tại phòng mổ, với mục tiêu là phải phục hồi lại nguồn cung cấp máu cho phần chi đứt rời nhanh nhất có thể để cứu sống cánh tay của bệnh nhân và tránh xảy ra tình trạng tái tưới máu”.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chạy đua cứu cánh tay cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Sau trường hợp này, Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Thái Hưng, Phó chủ nhiệm Khoa chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật cho biết, trong các trường hợp tai nạn gây đứt rời chi thể, việc sơ cứu và bảo quản đúng cách đóng vai trò quyết định đến khả năng trồng nối.

“Theo đó, chi thể bị đứt cần được người xung quanh rửa sạch bằng nước đun sôi để nguội hoặc nước muối sinh lý, bọc trong khăn/gạc sạch, cho vào túi nilon kín rồi đặt trong phích đá lạnh. Lưu ý không để chi thể tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh và không dùng xà phòng hay hóa chất rửa. Thời gian vàng để nối chi thể là trong vòng 6 giờ nếu được bảo quản đúng. Khi thời gian càng kéo dài, cơ hội thành công càng giảm, kèm theo nhiều nguy cơ có thể xảy ra”, Tiến sĩ Hưng nói.