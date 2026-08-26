Mận Phỉ Thúy nổi bật với lớp vỏ xanh mướt, căng bóng như ngọc. Điều kỳ diệu là màu sắc đặc trưng này không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của một quy trình kỹ thuật đặc biệt: ngay từ khi còn nhỏ, mỗi quả mận được bao bọc cẩn thận bằng túi chuyên dụng.

Kỹ thuật bao túi giúp hạn chế tác động của sâu bệnh, đồng thời kiểm soát điều kiện sinh trưởng và hình thức bên ngoài của quả.

Với hương vị giòn tan, ngọt thanh và thơm nhẹ, mận Phỉ Thúy được ví như một "viên ngọc bích" của ẩm thực vùng cao. Mỗi khi cắn vào lớp thịt quả dày, mọng nước, thực khách sẽ cảm nhận được sự hòa quyện giữa vị ngọt tự nhiên và chút chua nhẹ đặc trưng.

Những trái mận Phỉ Thúy xanh mướt, căng bóng, là sản phẩm chủ lực trong "cỗ máy in tiền" của người Dao Hồ Nam (Trung Quốc). Ảnh: Baidu

Từ vùng cam quýt mất mùa đến thủ phủ mận

Nằm sâu trong dãy núi La Tiêu Sơn, huyện Nhữ Thành của tỉnh Hồ Nam từng là vùng đất trù phú với những vườn cam quýt bạt ngàn.

Thế nhưng năm 2017, một "thảm họa" mang tên bệnh vàng lá gân xanh - căn bệnh được ví như "ung thư" của cây có múi, đã tàn phá nặng nề các vườn cây, khiến nông dân lâm vào cảnh mất mùa, thất thu.

Trong bối cảnh tưởng chừng như bế tắc, chính quyền địa phương và các chuyên gia nông nghiệp đã tìm ra một hướng đi mới: chuyển đổi từ cam quýt sang trồng các giống mận Nại Lý - một dòng mận đặc sản có vị ngọt giòn và thịt dày, trong đó mận Phỉ Thúy là một giống chủ lực.

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính sách, gồm 1.200 NDT (khoảng 4,68 triệu đồng) cho mỗi mẫu đất cải tạo, nông dân Văn Minh Dao Tộc Hương đã bắt đầu hành trình trồng lại.

Chỉ vài năm sau, những vườn mận Phỉ Thúy đã xanh tốt, cho những trái ngọt đầu mùa. Vùng đất từng bị bệnh dịch tàn phá đã hồi sinh mạnh mẽ, trở thành "Quê hương của Nại Lý Trung Quốc".

Một trái mận, cả chuỗi giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng

Những con số về mận Phỉ Thúy và các giống Nại Lý tại huyện Nhữ Thành thực sự ấn tượng. Toàn huyện Nhữ Thành có hơn 70.000 mẫu trồng Nại Lý, tương đương khoảng 4.666ha.

Riêng Văn Minh Dao Tộc Hương có diện tích trồng các loại cây đặc sản lớn, trong đó Nại Lý là một trong những cây chủ lực.

Bao túi, tỉa cành, kiểm soát sâu bệnh đã nâng giá trị mận Phỉ Thúy lên gấp 2-3 lần, biến nó thành "trái cây triệu đô" xuất khẩu sang Pháp, Dubai. Ảnh: QQ News

Năm 2025, sản lượng Nại Lý toàn huyện dự kiến đạt 80.000-90.000 tấn. Tổng giá trị sản lượng vượt 8 tỷ NDT (khoảng 31.200 tỷ đồng).

Mỗi mẫu đất trồng Nại Lý mang lại giá trị sản xuất hơn 10.000 NDT/năm (khoảng 39 triệu đồng).

Một vườn mận điển hình có thể đạt doanh thu hơn 400.000 NDT (khoảng 1,56 tỷ đồng), lợi nhuận ròng gần 200.000 NDT (khoảng 780 triệu đồng). Con số này cho thấy tiềm năng kinh tế lớn của loại quả này.

Mận Phỉ Thúy được định vị ở phân khúc trái cây cao cấp nhờ vào kỹ thuật bao túi đặc biệt. Về giá bán nội địa Trung Quốc, mận Phỉ Thúy có sự phân hóa rõ rệt giữa các kênh phân phối.

Ở kênh bán lẻ trực tuyến, sản phẩm được bán với giá từ 88 đến 118 NDT/hộp (tương đương khoảng 343.000-460.000 đồng cho mỗi hộp 4,75-5kg), trong khi ở kênh bán buôn thương lái, giá dao động thấp hơn, tùy thuộc vào chất lượng và kích cỡ quả.

Khi livestream trở thành “đòn bẩy” bán hàng

Mận Phỉ Thúy không chỉ tiêu thụ mạnh trong nội địa Trung Quốc mà còn đang mở rộng ra thị trường quốc tế nhờ một hệ thống phân phối đa kênh bài bản và chiến lược thương mại linh hoạt.

Một góc trung tâm đóng gói và vận chuyển mận Phỉ Thúy tại Văn Minh Dao Tộc Hương, nơi hàng chục tấn trái cây được xuất đi mỗi ngày. Ảnh: Hunantoday

Kênh phân phối truyền thống của mận Phỉ Thúy rất bài bản. Sản phẩm đã ký kết hợp đồng cung cấp với các tập đoàn lớn như Trung Quốc Thạch Hóa (Sinopec) và Trung Quốc Thạch Dầu (PetroChina) với tổng sản lượng lên đến 27.000 tấn.

Bên cạnh đó, nhờ liên kết với các chuỗi cửa hàng trái cây thương hiệu tại Chiết Giang, Thượng Hải, Vân Nam và An Huy, giúp sản phẩm được phân phối tới hơn 20 tỉnh thành trên cả Trung Quốc, tập trung tại các thị trường lớn như Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải và Trường Sa.

Kênh thương mại điện tử và livestream được khai thác mạnh mẽ không kém. Có 60 nhóm/đội ngũ KOL tham gia quảng bá, đạt phạm vi tiếp cận lên đến 75 triệu lượt người.

Một chiến dịch bán hàng qua livestream đã tiêu thụ 300.000kg tại các điểm bán trực tiếp và 2,5 triệu kg qua kênh trực tuyến, mang về tổng doanh thu hơn 30 triệu NDT (khoảng 117 tỷ đồng). Ngay cả các buổi livestream của sinh viên tình nguyện cũng đạt doanh số hàng chục nghìn NDT mỗi đợt.

Hạ tầng logistics cũng được đầu tư bài bản. Bưu điện Trung Quốc (China Post) đã thiết lập trung tâm vận chuyển ngay tại Văn Minh Dao Tộc Hương với 10 điểm thu gom tại các thôn làng chính.

Nhờ đó, lượng đơn hàng xuất đi qua đường bưu điện tăng trưởng 30% so với cùng kỳ, đạt 10.000 đơn hàng/ngày vào cao điểm.

Theo Chenzhou Wenming Web, Hunan Daily, New Hunan